Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае собрали полтора миллионов тонн зерна

В сложных погодных условиях в Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Зерновые и зернобобовые аграрии обмолотили на 69% площадей от плана, собрали 1 млн 577 тыс. тонн зерна.

В сложных погодных условиях в регионе продолжается уборочная кампания. Зерновые и зернобобовые аграрии обмолотили на 69% площадей от плана, собрали 1 млн 577 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 26,7 центнера с гектара — на 2 центнера ниже, чем в прошлом году. По поручению Губернатора края Михаила Котюкова прошло традиционное совещание с главами муниципалитетов по уборочной кампании. Его провёл заместитель председателя правительства региона Леонид Шорохов.

С 20 сентября из-за переувлажнения почвы в крае действует режим чрезвычайной ситуации. По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца недели ожидается прохладная погода с осадками, в том числе в виде мокрого снега. В начале октября — небольшое потепление, а затем вновь снижение температуры.

«Ещё раз обращаю внимание глав районов на хозяйства, которые завершили уборочную, — мониторьте ситуацию, не забывайте о взаимовыручке. Если кто-то категорически не желает помогать техникой, сушильным хозяйством и другими ресурсами — информируйте региональный Минсельхоз, будем вместе искать варианты воздействия на таких руководителей», — подчеркнул Леонид Шорохов.

Министр сельского хозяйства региона Илья Васильев сообщил о ходе уборочной, урожае зерновых и других культур, засыпке семян под посевную в следующем году.

Так, рапс убрали на 52% площадей от плана, намолотили 262 тыс. тонн при средней урожайности 17 центнеров с гектара. По картофелю темпы уборки чуть ниже, чем в прошлом году. С 49% от планируемых площадей накопано 55 тыс. тонн «второго хлеба». По овощам, наоборот, темпы уборки немного выше. Собрано 9 тыс. тонн с 33% площадей от плана. Урожайность картофеля и овощей — на уровне прошлого сезона.

«Засыпано 133 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых — 57% от плана. По данным Россельхозцентра по краю, проверено 30% от объёма засыпки. Показатели по всхожести значительно ниже, чем в прошлом году. Из проверенных 46% семян не соответствуют требованиям стандарта именно по всхожести. Совместно с Россельхозцентром взаимодействуем с другими регионами. Уже собрали информацию по наличию семенного материала во всех субъектах страны. Обсуждаем вопрос поставки недостающих нам объёмов», — сообщил Илья Васильев.

Накануне специалисты министерства провели с аграриями, представителями муниципалитетов и страховых компаний совещание по вопросам страхования посевов. Планируется также рабочая встреча с ведущими банками, чтобы обсудить возможные с их стороны меры поддержки сельхозпроизводителей.

сельское хозяйство