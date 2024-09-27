В Красноярском крае собрали полтора миллионов тонн зерна

«Засыпано 133 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых — 57% от плана. По данным Россельхозцентра по краю, проверено 30% от объёма засыпки. Показатели по всхожести значительно ниже, чем в прошлом году. Из проверенных 46% семян не соответствуют требованиям стандарта именно по всхожести. Совместно с Россельхозцентром взаимодействуем с другими регионами. Уже собрали информацию по наличию семенного материала во всех субъектах страны. Обсуждаем вопрос поставки недостающих нам объёмов», — сообщил Илья Васильев.