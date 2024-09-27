В Красноярском крае собрали полтора миллионов тонн зерна

В сложных погодных условиях в регионе продолжается уборочная кампания. Зерновые и зернобобовые аграрии обмолотили на 69% площадей от плана, собрали 1 млн 577 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составляет 26,7 центнера с гектара — на 2 центнера ниже, чем в прошлом году. По поручению Губернатора края Михаила Котюкова прошло традиционное совещание с главами муниципалитетов по уборочной кампании. Его провёл заместитель председателя правительства региона Леонид Шорохов.
С 20 сентября из-за переувлажнения почвы в крае действует режим чрезвычайной ситуации. По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца недели ожидается прохладная погода с осадками, в том числе в виде мокрого снега. В начале октября — небольшое потепление, а затем вновь снижение температуры.
«Ещё раз обращаю внимание глав районов на хозяйства, которые завершили уборочную, — мониторьте ситуацию, не забывайте о взаимовыручке. Если кто-то категорически не желает помогать техникой, сушильным хозяйством и другими ресурсами — информируйте региональный Минсельхоз, будем вместе искать варианты воздействия на таких руководителей», — подчеркнул Леонид Шорохов.
Министр сельского хозяйства региона Илья Васильев сообщил о ходе уборочной, урожае зерновых и других культур, засыпке семян под посевную в следующем году.
«Засыпано 133 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых — 57% от плана. По данным Россельхозцентра по краю, проверено 30% от объёма засыпки. Показатели по всхожести значительно ниже, чем в прошлом году. Из проверенных 46% семян не соответствуют требованиям стандарта именно по всхожести. Совместно с Россельхозцентром взаимодействуем с другими регионами. Уже собрали информацию по наличию семенного материала во всех субъектах страны. Обсуждаем вопрос поставки недостающих нам объёмов», — сообщил Илья Васильев.
Накануне специалисты министерства провели с аграриями, представителями муниципалитетов и страховых компаний совещание по вопросам страхования посевов. Планируется также рабочая встреча с ведущими банками, чтобы обсудить возможные с их стороны меры поддержки сельхозпроизводителей.