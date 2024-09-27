Администрация Иркутска заключила контракт на разработку проекта реконструкции улицы Пискунова

«Реконструкция Пискунова предусмотрена Генеральным планом Иркутска. Проект очень серьезный, территория большая. Сложность в том, что строительство объекта будет производиться с учетом существующей городской застройки. Необходимо принять во внимание множество факторов, чтобы после окончания работ дорога была комфортна для водителей, пешеходов и жителей близлежащих домов», — отметил мэр Руслан Болотов.