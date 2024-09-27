Администрация Иркутска заключила контракт на разработку проекта реконструкции улицы Пискунова

Параметры технического задания обсудили на заседании Высшего административного комитета мэрии.
«Реконструкция Пискунова предусмотрена Генеральным планом Иркутска. Проект очень серьезный, территория большая. Сложность в том, что строительство объекта будет производиться с учетом существующей городской застройки. Необходимо принять во внимание множество факторов, чтобы после окончания работ дорога была комфортна для водителей, пешеходов и жителей близлежащих домов», — отметил мэр Руслан Болотов.
По техническому заданию подрядная организация должна учесть прогноз будущих транспортных потоков с перспективой градостроительного развития прилегающих территорий на несколько лет вперед. Протяженность участка составляет два километра, ширина — три полосы движения в каждом направлении. Рассматривается возможность создания двух кольцевых развязок на пересечениях с улицами Ширямова и Ядринцева.
Кроме этого, сообщает пресс-служба администрации города, техзаданием предусмотрено строительство трамвайной линии и ливневой канализации с очистными сооружениями, устройство тротуара с велосипедной дорожкой.
Срок завершения проектных работ — не позднее 20 октября 2026 года.