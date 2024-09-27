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Администрация Иркутска заключила контракт на разработку проекта реконструкции улицы Пискунова

Иркутск, НИА-Байкал — Администрация областного центра заключила муниципальный контракт на разработку проектной документации по реконструкции автомобильной дороги по улице Пискунова на участке от Ширямова до Депутатской.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Параметры технического задания обсудили на заседании Высшего административного комитета мэрии.

«Реконструкция Пискунова предусмотрена Генеральным планом Иркутска. Проект очень серьезный, территория большая. Сложность в том, что строительство объекта будет производиться с учетом существующей городской застройки. Необходимо принять во внимание множество факторов, чтобы после окончания работ дорога была комфортна для водителей, пешеходов и жителей близлежащих домов», — отметил мэр Руслан Болотов.

По техническому заданию подрядная организация должна учесть прогноз будущих транспортных потоков с перспективой градостроительного развития прилегающих территорий на несколько лет вперед. Протяженность участка составляет два километра, ширина — три полосы движения в каждом направлении. Рассматривается возможность создания двух кольцевых развязок на пересечениях с улицами Ширямова и Ядринцева.

Кроме этого, сообщает пресс-служба администрации города, техзаданием предусмотрено строительство трамвайной линии и ливневой канализации с очистными сооружениями, устройство тротуара с велосипедной дорожкой.

Срок завершения проектных работ — не позднее 20 октября 2026 года.