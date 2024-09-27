В Красноярске на Южном берегу появится школа на 1100 мест

В Красноярске на Южном берегу появится школа. Как сообщили в мэрии, сейчас для строительства образовательного учреждения есть два земельных участка: площадь первого почти 1,1 гектара, площадь второго — 1,6 гектара. Их передали городу процедурой мены.
Участки располагаются в районе дома на улице Южная набережная, 10. В администрации ожидают, что получить разработанную проектную документацию на школу получится уже в 2025 году.
— А строительство начать, при наличии финансирования, в 2026 году. Планируется, что школа будет рассчитана на 1100 мест, — сообщили в мэрии.
Напомним, жителям микрорайона обещали полную образовательную инфраструктуру еще на этапе строительства жилого массива. Однако в итоге ничего построено не было.