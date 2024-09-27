В Омске одобрили четыре проекта строительства домов

Застройщики в Омске хотят сотрудничать с мэрией и участвовать в строительстве новых детских садов и школ, а также в обновлении существующих.
На заседании Архитектурно-градостроительного совета обсуждали проекты строительства новых жилых домов на улицах Шаронова, Перелета, Кемеровской, на бульваре Заречном и 2-й Трамвайной улице.
Также речь шла о возведении многоуровневой парковки на 2-й Кольцевой улице. Мэр Сергей Шелест рассказал, что члены совета внимательно рассмотрели проекты, обсудили, сколько парковочных мест будет и какие социальные объекты нужны рядом.
По итогам встречи четыре из пяти проектов были одобрены для дальнейшего обсуждения на областном уровне.