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В Омске одобрили четыре проекта строительства домов

Омские застройщики готовы сотрудничать с мэрией.

Источник: Комсомольская правда

Застройщики в Омске хотят сотрудничать с мэрией и участвовать в строительстве новых детских садов и школ, а также в обновлении существующих.

На заседании Архитектурно-градостроительного совета обсуждали проекты строительства новых жилых домов на улицах Шаронова, Перелета, Кемеровской, на бульваре Заречном и 2-й Трамвайной улице.

Также речь шла о возведении многоуровневой парковки на 2-й Кольцевой улице. Мэр Сергей Шелест рассказал, что члены совета внимательно рассмотрели проекты, обсудили, сколько парковочных мест будет и какие социальные объекты нужны рядом.

По итогам встречи четыре из пяти проектов были одобрены для дальнейшего обсуждения на областном уровне.

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