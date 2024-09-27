В вольере льва Тиграна в Калининградском зоопарке поставят видеокамеру

— Сейчас главный вопрос: «Увижу Тиграна или нет?» Все хотят его видеть и знать, что происходит. Это хорошая идея [поставить камеру]. Мы с коллегами обсудим, насколько быстро мы сможем установить эту камеру, чтобы было видно. Думаю, что в ближайшее время запустим [трансляцию], — сказала Светлана Соколова.