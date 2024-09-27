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В вольере льва Тиграна в Калининградском зоопарке поставят видеокамеру

Любой желающий сможет посмотреть трансляцию и понаблюдать за жизнью хищника.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке в вольере льва Тиграна, которого недавно привезли из Старого Оскола и который мгновенно стал любимцем и звездой, поставят видеокамеру с возможностью онлайн-трансляции. Об этом 27 сентября директор зоопарка Светлана Соколова сказала в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».

— Сейчас главный вопрос: «Увижу Тиграна или нет?» Все хотят его видеть и знать, что происходит. Это хорошая идея [поставить камеру]. Мы с коллегами обсудим, насколько быстро мы сможем установить эту камеру, чтобы было видно. Думаю, что в ближайшее время запустим [трансляцию], — сказала Светлана Соколова.

Она отметила, что площадкой для вещания пока остается YouTube, потому что это удобно.

— Других достойных площадок мы пока не видим, — сказала директор и уточнила, что это мнение пресс-секретаря зоопарка.

Льва Тиграна доставили в Калининград паромом. Дорогу хищник перенес хорошо. Сейчас он находится на карантине и спустя три недели будет знакомиться с львицей.

флора и фауна