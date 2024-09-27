Парк оленей, поклонный крест и аллея сосен: нацпарк в Приморье представил обновленный туристический маршрут

В живописном уголке Приморья, который вскоре должен стать настоящей туристической меккой региона, благодаря строительству круглогодичного курорта международного уровня, появилось сразу несколько достопримечательностей. Речь о кластерном участке «Гамовский» национального парка «Земля леопарда», расположенном в Хасанском округе вблизи Андреевки. Именно здесь накануне состоялось торжественное открытие и освящение восьмиметрового поклонного креста, а также высадка редких сосен. В важном для экологического просвещения и развития туристической отрасли мероприятии принял участие и журналист «КП». Предлагаем читателям прогуляться вместе с нами по уникальным заповедным местам.
Открытие святыни состоялось накануне важного церковного праздника. Милана СОКОЛ В память о русских первооткрывателях.
Идея установить поклонный крест на одной из самых высоких вершин с красивейшим видом на бухту Средняя появилась еще несколько лет назад. Осуществить ее удалось после того, как Дальневосточный морской заповедник перешел под управление ФГБУ «Земля леопарда». Благодаря удачному расположению православный символ видно во время навигации даже в тумане. При этом со стороны акватории, он словно парит в воздухе.
Крест изготовили по аналогии с тем, что стоит в Андреевке, подкорректировав размеры. Процесс занял около двух месяцев, но, как оказалось, сложным было не само производство, а установка. Восьмиметровую сборно-разборную конструкцию доставили на вершину, к старому заросшему доту. Территорию расчистили, работу осложнили жара и сильные ветра. Но, как отмечает инициатор идеи по установке православной святыни Елена Гангало, генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды», справились с Божьей помощью. Здесь же установили якорь, как знак надежды на то, что мореплаватели обязательно доберутся до точки назначения.
Открытие состоялось в преддверии важного православного праздника — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Чин благословения и освящения провел Владыка Иннокентий, Епископ Уссурийский. На церемонии присутствовали представители правительства Приморского края, служители Приморской митрополии Русской Православной Церкви, руководство администрации Хасанского муниципального округа, сотрудники федеральных и региональных СМИ, христианская молодежь.
«Животворящий крест Господень установлен в память о том, что Россия здесь — на рубежах тихоокеанских — явилась когда-то с целью, в том числе, несения вести о Господе, воскресшем Иисусе Христе. Этот крест, ныне нами освященный, пусть всем нам будет в знамение хранения верности нашим предкам, пришедшим когда-то в далекие времена. Пусть он освящает всякого человека, кто обращается к памяти о Христе, и молится перед ним, дарует всем нам благодать и защиту, ограждение от всяких сил злотворным. Символично, что это событие в канун праздника Крестовоздвижения, это еще раз позволяет всем нам явить христианскую ценность», — отметил Владыка Иннокентий.
От имени митрополита Владивостокского и Приморского Владимира Епископ также поблагодарил организаторов, прежде всего «Землю леопарда», за усердные труды, направленные на утверждение христианских символов и укрепление духовного призвания. Иннокентий вручил сотрудникам национального парка архиерейскую грамоту.
В основании нового поклонного креста заложили капсулу времени с посланием для потомков от специального представителя Президента России по вопросам экологии и транспорта Сергея Иванова.
«Первооткрыватели земли Русской появились здесь около 170 лет назад, изучили природу, описали все бухты, горы, населенные пункты, внесли свой вклад в последующее социально-экономическое развитие. Это такие выдающиеся личности, как граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, адмирал Макаров и многие другие. Помимо исследований они привнесли и культуру, в том числе, православную, это наше наследие. Именно благодаря этой культуре нам удается сохранять природу, в эти замечательные места спустя много лет вернулся леопард, множество обитателей и в чистейших бухтах. Этот крест — наша дань первооткрывателям, дань нашему наследию», — поделился Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».
Рядом с поклонным крестом состоялась закладка уникальной аллеи «Первооткрыватели земли русской». Юные прихожане Владивостокской православной епархии и журналисты высадили здесь саженцы сосны густоцветковой. Это краснокнижное растение, эндемик, который на Дальнем Востоке встречается только в Хасанском округе. Более того, это визитная карточка полуострова Гамова в бухте Витязь. Именно здесь находится остров Томящего сердца. Пожалуй, каждый хоть раз встречал удивительные снимки — невероятно бирюзового море в окружении хвойных деревьев. А кому-то посчастливилось побывать в этой красивой локации. Аллея на возвышенности тоже должна стать новой точкой притяжения туристов. К тому же это важно для восстановления лесов для леопардов и тигров. Журналист взнес свой вклад в благое дело, надеемся, что дерево приживется и спустя годы будет радовать потомков.
Кстати, сосна густоцветковая распространена в Китае и Корее. Но отметим еще раз, что в России она встречается только в Приморье, в Хасанском округе. Гибридная форма этого редкого дерева произрастает в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском, Черниговском, Спасском, Кировском, Уссурийском, Михайловском и Шкотовском районах края, единично — в окрестностях Владивостока.
«Любовь к родной природе в нашем сердце находится постоянно. 15 лет мы защищаем природу Приморского края. Мы идем вперед несмотря на все трудности, и все это время Бог вел нас, Бог нам помогал. И я могу сказать, что мы достойно продолжаем дело первооткрывателей земли русской. Надеюсь, что наши последователи не подведут нас, и мы будем сохранять родную природу долгие-долгие века», — отметила Елена Гангало, генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды».
Прикоснуться к грациозным созданиям
Обновленный туристический маршрут позволяет гостям посетить и парк оленей, также расположенный на участке «Гамовского» кластера. Туристов встречают 500 милейших обитателей — пятнистые олени и три статных изюбря. Животных можно покормить, конечно же, в сопровождении специалистов, а также погладить. Правда большинство из них пугливые, но есть и ручная красотка Миланья, Милочка или просто Милашка. Около трех лет назад благородного оленя спасли и выкормили из бутылочки, теперь она отвечает людям взаимностью, приветствует работников и посетителей, сама подходит, чтобы ее погладили.
«Изюбря мы забрали из села Алекссевка, где она находилась на передержке после того, как от нее отказалась мать. Привезли совсем малюткой, выкармливали ее молоком из бутылочки. В этом году она сама стала мамой, ее ухажер — Беня. Потомство пока прячут в лесу, вроде бы родился самец», — поделился с редакцией Максим Кожарко, один из сотрудников оленника.
Госпинспектор Василий Семенихин в свою очередь рассказал, что всех животных по тем или иным причинам когда-то изъяли из естественной среды обитания. Спасенным пятнистым и благородным создали здесь все необходимые условия для жизни и размножения. Огромная территория для выгула и пастбища огорожена и охраняется. В теплое время года животных кормят только с утра, а в зимний период добавляют еще один прием пищи из питательных смесей ближе к вечеру.
Гости нацпарка смогут увидеть новый туристический объект в рамках экскурсий «Олени и море». Особенно интересно побывать здесь летом, когда есть возможность устроить пикник на берегу. Но отметим, на всей заповедной территории купаться можно только в бухте Астафьева. Перемещаться по нацпарку разрешается исключительно со специалистами. Все же это не зоопарк, а дикая природа, где обитают леопарды, тигры и другие звери. Дороги здесь грунтовые, с ухабами, ручьями и реками, туристов возят на вахтовом автобусе УРАЛ, его проходимость уже по достоинству оценили журналисты.
Перспективы
Отметим, территория площадью около 7000 гектаров у полуострова Гамова вошла в состав нацпарка «Земля леопарда» по постановлению Правительства РФ в 2019 году в качестве «Гамовского» кластера. Раньше эти земли не охранялись и постоянно страдали от пожаров, а копытных истребляли браконьеры. Благодаря неимоверным трудам сотрудников «Земли леопарда», общественных организаций и представителей бизнеса, которые помогают в важном деле по сохранению самой редкой кошки планеты, сюда вернулись тигры и леопарды, стало в разы больше оленей и косуль. Кстати, популяция пятнистых хищников увеличилась почти в три раза, в начале 2000-х их было 35 штук, сейчас по официальным данным — фиксируется 129 взрослых особей и 14 котят дальневосточного леопарда. Кстати, у «Комсомолки» есть два подопечных — леопарды Толстушка и Сочи.
Сам национальный парк по площади в 1,5 раза больше территории Москвы. Он находится в 1,5 часах езды от Владивостока. Здесь комфортно себя чувствуют различные виды животных. Только представьте, тигру для вольной и полноценной жизни необходима территория примерно в 1000 квадратных километров. Леопард в этом плане куда скромнее — взрослая особь может спокойно охотиться и жить на территории около 100 квадратных километров. При этом пятнистые кошки предпочитают горы и другие возвышенностях, а царь Уссурийской тайги — наоборот выбирает низинах. Поэтому их интересы редко пересекаются, и в отличие от других стран, в которых живут эти хищники, конфликтных ситуаций между ними в Приморье практически не бывает.
Планы по развитию нацпарка и новых туристических объектов — грандиозные. «Гамовский кластер» хотят огородить, а это, напомним, 7000 гектаров. И сделать здесь по примеру других стран, кусочек национального парка, доступный для туристов. Гости смогут наблюдать за прогуливающимися оленями и косулями, сделать памятные снимки, посетить видовые площадки.
«Кластер позволяет создать удивительный объект — прибыльный для бизнеса, удобный для людей и безопасный для самих животных. Но для этого нужны вложения. У нас уже готова проектно-сметная документация, за которую мы заплатили 75 миллионов рублей. На сегодняшний день мы находимся в активном поиске инвесторов, предлагаем нашим крупным государственным компаниям и бизнесменам поучаствовать в реализации этой задумки. Сам проект оценивается до двух миллиардов рублей. Но есть несколько этапов его реализации. Планируем создать пул инвесторов, может кто-то захочет поучаствовать в качестве пайщика. Так как Хасанский округ планируется активно развивать, здесь будет большой курорт, я думаю, что создание такой жемчужины в гармонии с природой и обитателями заповедных земель — отличный план», — подытожила Елена Гангало.