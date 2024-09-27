Парк оленей, поклонный крест и аллея сосен: нацпарк в Приморье представил обновленный туристический маршрут

«Животворящий крест Господень установлен в память о том, что Россия здесь — на рубежах тихоокеанских — явилась когда-то с целью, в том числе, несения вести о Господе, воскресшем Иисусе Христе. Этот крест, ныне нами освященный, пусть всем нам будет в знамение хранения верности нашим предкам, пришедшим когда-то в далекие времена. Пусть он освящает всякого человека, кто обращается к памяти о Христе, и молится перед ним, дарует всем нам благодать и защиту, ограждение от всяких сил злотворным. Символично, что это событие в канун праздника Крестовоздвижения, это еще раз позволяет всем нам явить христианскую ценность», — отметил Владыка Иннокентий.