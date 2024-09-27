Синоптики обещают Новосибирску второе бабье лето в начале октября

После неожиданных заморозков, опустивших температуру в Новосибирске до −5 градусов, жители города уже успели попрощаться с теплой погодой. Однако, по прогнозам синоптиков, тепло вернется уже в ближайшие выходные.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Погода», потепление ожидается с воскресенья, 29 сентября. Температура воздуха поднимется до +13 градусов при облачной, но без осадков, погоде.
В понедельник, 30 сентября, столбик термометра покажет +15 градусов, с небольшим дождем. Пик потепления придется на 1 октября — синоптики прогнозируют +18 градусов при переменной облачности.
С 2 октября ожидается постепенное понижение температуры до +10 градусов при солнечной погоде. Вплоть до 5 октября температура будет колебаться в пределах +11…+13 градусов, с осадками в субботу.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Новосибирский метрополитен установит 27 кондиционеров.