С традиционных мест исчезли многие дорожные камеры, с чем это связано?

Как пояснили в пресс-службе гордумы Волгограда, в Волгоградской области, как и в других регионах России, с 1 сентября 2024 г. вступил в силу закон, существенно изменивший порядок установки на дорогах автоматических камер фиксации нарушений ПДД. В частности, решение о размещении камер на дорогах может приниматься региональными властями или владельцем автодороги. Они должны согласовать это решение с органами ГАИ МВД. Камеры должны непременно иметь сертификат и свидетельство о метрологической поверке. Информация о местах их установки публикуется на сайте МВД региона.