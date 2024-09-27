С традиционных мест исчезли многие дорожные камеры, с чем это связано?

Как пояснили в пресс-службе гордумы Волгограда, в Волгоградской области, как и в других регионах России, с 1 сентября 2024 г. вступил в силу закон, существенно изменивший порядок установки на дорогах автоматических камер фиксации нарушений ПДД. В частности, решение о размещении камер на дорогах может приниматься региональными властями или владельцем автодороги. Они должны согласовать это решение с органами ГАИ МВД. Камеры должны непременно иметь сертификат и свидетельство о метрологической поверке. Информация о местах их установки публикуется на сайте МВД региона.
Камеры могут быть установлены на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта, на аварийно опасных участках дорог, на пересечениях дорог, где за год произошло четыре и больше аварии. Камеры также устанавливаются в местах проведения дорожных работ, у пешеходных переходов и перекрёстков, на участках, где остановка или стоянка запрещена.
Зона контроля видеокамеры должна начинаться не менее чем через 150−300 метров от дорожного знака, обозначающего место её установки. Если камера установлена в границах населённого пункта, зона её контроля должна начинаться минимум через 100 метров от дорожного знака, обозначающего начало населённого пункта. Зоны контроля различных камер при фиксации одних и тех же видов нарушений ПДД не должны иметь общие контролируемые участки. Это поможет не получать штрафы за одно и то же нарушение, снятое двумя разными камерами.
Если камера не зарегистрирована в соответствии с законом и не соответствует его требованиям, то фиксация нарушений не допускается. А если это всё-таки произойдёт, то водителя не смогут привлечь к ответственности на основании полученных данных.