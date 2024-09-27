Циклон «Констанция» принес дожди и ветер в Петербург. Подробный прогноз на выходные

Сегодняшний день в Петербурге даст старт периоду циклонической погоды, сопровождаемой дождями, порывистом ветром и значительным похолоданием. Причиной этому станет циклонический вихрь, названный немецкими метеорологами «Констанция». Его центр сегодня будет находиться над южными районами Финляндии, а к воскресенью уйдёт в акваторию Баренцева моря. Об этом сообщает «Фонтанке» 27 сентября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.