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Главные новости 27 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 27 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 сентября 2024 года.

Глобальный Юг создает платформу по урегулированию на Украине

Источник: Reuters

Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга сформируют платформу «Друзья мира» для мирного разрешения украинского кризиса, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И. Он назвал это попыткой «добиться мира». Ван И добавил, что «Друзья мира» — это не закрытая группа, а открытая платформа, и международное сообщество должно ее приветствовать.

Трамп согласился встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Встреча кандидата в президенты США от республиканцев и президента Украины состоится в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Дональд Трамп также опубликовал письмо от Зеленского, в котором тот просил о встрече, назвав его «Дорогой Дональд».

В России заявили о появлении в стране нового среднего класса

Источник: Freepik

За последнее время в РФ появился новый средний класс, в который входят обеспеченные потребители. По словам экспертов, представители нового среднего класса отличаются эмоциональными и иррациональными тратами, выбирают продукты питания подороже.

СК назвал приоритетную версию гибели детей в Красноярском крае

В биоматериалах, отобранных в рамках расследования, нашли «компоненты неустановленного инсектицидного вещества». С большой долей вероятности они и повлекли смерть детей, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В США провели вторую в истории страны казнь азотом

Источник: Reuters

Вторым казненным азотом в истории США стал осужденный в штате Алабама. Казненный был признан виновным в убийстве трех человек в 1999 году. По утверждению властей Алабамы, данный способ казни аналогичен эвтаназии.