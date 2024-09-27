Главные новости 27 сентября 2024 года

Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга сформируют платформу «Друзья мира» для мирного разрешения украинского кризиса, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И. Он назвал это попыткой «добиться мира». Ван И добавил, что «Друзья мира» — это не закрытая группа, а открытая платформа, и международное сообщество должно ее приветствовать.