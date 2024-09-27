Главные новости 27 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 сентября 2024 года.
Глобальный Юг создает платформу по урегулированию на Украине
Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга сформируют платформу «Друзья мира» для мирного разрешения украинского кризиса, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И. Он назвал это попыткой «добиться мира». Ван И добавил, что «Друзья мира» — это не закрытая группа, а открытая платформа, и международное сообщество должно ее приветствовать.
Трамп согласился встретиться с Зеленским в Нью-Йорке
Встреча кандидата в президенты США от республиканцев и президента Украины состоится в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Дональд Трамп также опубликовал письмо от Зеленского, в котором тот просил о встрече, назвав его «Дорогой Дональд».
В России заявили о появлении в стране нового среднего класса
За последнее время в РФ появился новый средний класс, в который входят обеспеченные потребители. По словам экспертов, представители нового среднего класса отличаются эмоциональными и иррациональными тратами, выбирают продукты питания подороже.
СК назвал приоритетную версию гибели детей в Красноярском крае
В биоматериалах, отобранных в рамках расследования, нашли «компоненты неустановленного инсектицидного вещества». С большой долей вероятности они и повлекли смерть детей, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
В США провели вторую в истории страны казнь азотом
Вторым казненным азотом в истории США стал осужденный в штате Алабама. Казненный был признан виновным в убийстве трех человек в 1999 году. По утверждению властей Алабамы, данный способ казни аналогичен эвтаназии.