Под угрозой штрафа: доступ в леса по-прежнему под запретом для волгоградцев

Чтобы не допустить беды, в лесном фонде Волгоградской области действуют 22 лесопожарные станции, на вооружении специалистов — больше 1 600 единиц техники и оборудования. В 2−24 году за нарушение правил пожарной безопасности в лесах оштрафованы 112 граждан и юрлиц. Их размеры в разы увеличены, с тех пор как в регионе введен особый противопожарный режим. Ранее сообщалось, что жители юга Волгограда продолжают страдать от удушающей вони, источник которой не удается обнаружить.