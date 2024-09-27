Под угрозой штрафа: доступ в леса по-прежнему под запретом для волгоградцев

Ограничение доступа в леса волгоградского региона продлено по 17 октября, сообщают в обладминистрации. Посещать их запрещено и пешим, и автомобилистам. На въездах об этом предупреждают 1 200 аншлагов, 770 шлагбаумов и искусственных преград.
Решение принято в связи с тем, что на территории области продолжает сохраняться высокая опасность лесных пожаров. Регион находится в высокорискованной климатической зоне, а, по данным Гидрометцентра, на всей территории ЮФО наблюдается жаркая и преимущественно сухая погода. Атмосферная засуха средней и сильной интенсивности охватила большую часть территории округа.
Чтобы не допустить беды, в лесном фонде Волгоградской области действуют 22 лесопожарные станции, на вооружении специалистов — больше 1 600 единиц техники и оборудования. В 2−24 году за нарушение правил пожарной безопасности в лесах оштрафованы 112 граждан и юрлиц. Их размеры в разы увеличены, с тех пор как в регионе введен особый противопожарный режим. Ранее сообщалось, что жители юга Волгограда продолжают страдать от удушающей вони, источник которой не удается обнаружить.