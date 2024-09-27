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О Барбре Стрейзанд снимут документальный сериал по ее личным материалам

Певица и актриса Барбра Стрейзанд откроет доступ к личному архиву для документального многосерийного проекта о себе.

Источник: Звук

Певица и актриса Барбра Стрейзанд откроет доступ к личному архиву для документального многосерийного проекта о себе.

Режиссером станет Алекс Гибни, известный по неигровым фильмам «Гражданин X» (2019), «Стив Джобс: человек в машине» (2015) и другим, передает Rolling Stone. В процессе подготовки к съемкам он изучит сотни ранее не публиковавшихся видео, фотографий, аудиозаписей и личных вещей Стрейзанд.

По словам самой звезды, все эти материалы хранят дорогие для нее воспоминания. Долгие годы она не знала, каким образом лучше поделиться таким контентом с аудиторией.

Сериал расскажет о жизни Барбры — от ее детства в Бруклине до выступлений в ночных клубах Нью-Йорка, головокружительной музыкальной и кинокарьеры.

Производством документалки займутся компании Jugsaw Productions и The Kennedy/Marshall Company. Дистрибуцией — Sony Music Vision. Дата премьеры проекта пока неизвестна.

Ранее стало известно, что неигровой сериал снимут о певице и дизайнере Виктории Бекхэм.