О Барбре Стрейзанд снимут документальный сериал по ее личным материалам

Певица и актриса Барбра Стрейзанд откроет доступ к личному архиву для документального многосерийного проекта о себе.
Режиссером станет Алекс Гибни, известный по неигровым фильмам «Гражданин X» (2019), «Стив Джобс: человек в машине» (2015) и другим, передает Rolling Stone. В процессе подготовки к съемкам он изучит сотни ранее не публиковавшихся видео, фотографий, аудиозаписей и личных вещей Стрейзанд.
По словам самой звезды, все эти материалы хранят дорогие для нее воспоминания. Долгие годы она не знала, каким образом лучше поделиться таким контентом с аудиторией.
Сериал расскажет о жизни Барбры — от ее детства в Бруклине до выступлений в ночных клубах Нью-Йорка, головокружительной музыкальной и кинокарьеры.
Производством документалки займутся компании Jugsaw Productions и The Kennedy/Marshall Company. Дистрибуцией — Sony Music Vision. Дата премьеры проекта пока неизвестна.
Ранее стало известно, что неигровой сериал снимут о певице и дизайнере Виктории Бекхэм.