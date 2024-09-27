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Похолодание и дожди ждут Нижний Новгород в выходные

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Аргументы и факты

В выходные в Нижнем Новгороде заметно похолодает, и придут дожди.

В пятницу, 27 сентября, будет +22 градуса, переменная облачность, без осадков.

В субботу ночью будет +13… +15 градусов, днем +16… +18 градусов, дожди.

В воскресенье ночью дождь продолжится, будет +15… +17 градусов, а днем в воскресенье +20… +22 градуса, облачно, но без осадков.

В последний день сентября столбик термометра может опуститься до +16 градусов.

Напомним, с 1 октября в Нижнем Новгороде официально стартует отопительный сезон.