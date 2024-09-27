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В селе Сакского района многодетная семья живет в разрушающемся доме

Бастрыкин подключился к ситуации с разрушением жилого дома в Сакском районе.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подключился к ситуации с разрушением жилого дома в селе Яркое Сакского района. Многоквартирный дом расположен вблизи железнодорожных путей. Из-за этого фасад здания постоянно разрушается — в несущих конструкциях уже образовались трещины.

«Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к их устранению не принимается, ремонтные работы не проводятся», — сообщили в пресс-службе СК.

Надо сказать, что среди жильцов многострадального дома — многодетная семья, инвалид и пенсионерка, пережившая в детстве террор фашистов во время Второй мировой войны.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и предоставить доклад о промежуточных результатах проверки.

СК