В селе Сакского района многодетная семья живет в разрушающемся доме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин подключился к ситуации с разрушением жилого дома в селе Яркое Сакского района. Многоквартирный дом расположен вблизи железнодорожных путей. Из-за этого фасад здания постоянно разрушается — в несущих конструкциях уже образовались трещины.
«Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к их устранению не принимается, ремонтные работы не проводятся», — сообщили в пресс-службе СК.
Надо сказать, что среди жильцов многострадального дома — многодетная семья, инвалид и пенсионерка, пережившая в детстве террор фашистов во время Второй мировой войны.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации и предоставить доклад о промежуточных результатах проверки.