ЗАГС в торговом центре откроют в Краснодаре

В Краснодаре открывают новый дополнительный отдел ЗАГС в Прикубанском внутригородском округе в ТРЦ «Красная Площадь». Прием посетителей в отделе стартует с 1 октября, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Краснодарского края.
В новом ЗАГСе будут проводить государственную регистрацию рождения, расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени. Также сотрудники отдела смогут внести исправления, восстановить, аннулировать, выдать повторные документы по всем видам актов гражданского состояния.
Адрес нового отдела ЗАГС: ул. им. Александра Покрышкина, 34.
Два специализированных ЗАГСА для регистрации рождения на улице Красных Партизан и улице Комсомольской в краевом центре прекратили работу. Отделы упразднили.