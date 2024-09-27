ЗАГС в торговом центре откроют в Краснодаре

В Краснодаре открывают новый дополнительный отдел ЗАГС в Прикубанском внутригородском округе в ТРЦ «Красная Площадь». Прием посетителей в отделе стартует с 1 октября, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС Краснодарского края.