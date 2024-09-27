Провода, фонари и счетчики: кто и за что отвечает в вопросах электроснабжения

Если «скачет» напряжение и вдруг «замигали» лампочки — позвоните в сетевую компанию, к сетям которой подключен ваш дом. Если вы проживаете в многоквартирном доме, то обратитесь в свою управляющую компанию — ДУК, ТСЖ и т. д. Как правило, контактные телефоны УК размещены на первом этаже в подъезде на информационной доске.