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Провода, фонари и счетчики: кто и за что отвечает в вопросах электроснабжения

Куда обращаться, если пропало освещение.

Источник: Нижегородская правда

Для жителей Нижнего Новгорода — «ТНС энерго НН», как гарантирующий поставщик, — связующее звено между потребителями и другими энергетическими организациями (сетями или генерацией).

«Заморгала» лампочка, в квартире внезапно стало темно, а дорогу к дому больше не освещает уличный фонарь? Мы поможем решить любой вопрос или подскажем куда обратиться, чтобы ускорить результат.

Если произошло аварийное отключение: вышла из строя трансформаторная подстанция, накренился столб линии электропередачи или оборвались высоковольтные провода — для вызова аварийной бригады нужно обратиться на горячую линию сетевой компании «Россети Центр и Приволжье» по телефону: 8−800−220−0−220.

Отключение электричества может быть плановым, когда проводятся комплексные работы по реконструкции и обновлению электросетей. С графиком плановых отключений можно ознакомиться на сайте сетевой компании по ссылке.

Если свет отключили из-за задолженности: погасите долг и пришлите квитанцию об оплате с помощью сервиса «Написать обращение» на сайте tns-e.ru. Уточнить, не накопился ли у вас долг, можно на сайте по ссылке.

Если «скачет» напряжение и вдруг «замигали» лампочки — позвоните в сетевую компанию, к сетям которой подключен ваш дом. Если вы проживаете в многоквартирном доме, то обратитесь в свою управляющую компанию — ДУК, ТСЖ и т. д. Как правило, контактные телефоны УК размещены на первом этаже в подъезде на информационной доске.

Неисправны фонари уличного освещения: нужно обращаться в администрацию вашего населенного пункта.

ЖКХ