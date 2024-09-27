«Я прожил трудную жизнь, но веселую»: 99-летний ветеран из Калмыкии станцевал так, что молодые ахнули

Ему уже 99 лет, а он все еще заядлый охотник, а на свой день рождения станцевал с гостями калмыцкий народный танец. Вот такой удалой ветеран из Элисты Петр Леонтьевич Леонтьев. В свой день рождения он с удовольствием встретил дома гостей и даже потанцевал с молодежью на концерте, устроенном лично для него.
«ПОСЛЕДНЮЮ КАРТОШКУ БЫЛИ ГОТОВЫ ОТДАТЬ».
Петр Леонтьевич родом из Чувашии. Встретил войну еще подростком, и до 1943 года трудился на оборонных сооружениях. Летом того же года вступил в ряды Советской армии и был направлен в 379-й запасной стрелковый полк. Весной 1944-го его командировали на 1-й Прибалтийский фронт. Принимал участие в боях за освобождение Витебска, освобождал от немецко-фашистских захватчиков Белоруссию и Литву.
— В каждой хате люди последнюю картошку были готовы отдать, — вспоминает 99-летний ветеран. — Даже женщина с ребенком, голодая, пыталась нас накормить. Оставил ей запасное белье из вещмешка. А партизаны нам очень помогали: провожали к местам, где засели немцы.
Ветеран — участник операции «Багратион». Однажды взял в плен сразу нескольких фашистов.
— Голодный немец нападал на полевые кухни по ночам. А когда я был часовым, семеро их солдат с унтер-офицером хотели поживиться нашим обедом. Я услышал, как они подкрадываются, и успел предупредить своих. Так что мы их окружили, и командир мне сказал: «Ты их в плен взял, теперь сам в тыл и веди».
Это сейчас Петр Леонтьевич со смехом вспоминает те события. А тогда солдату было не до смеха — вел один в ночи 12 километров семерых противников. Правда, сначала их накормил.
ДО БЕРЛИНА НЕ ДОШЕЛ.
Но вскоре пехотинца вызвали на 1-й Белорусский фронт командиром минометного расчета — он освоил это дело на сержантских курсах.
— Довелось служить в одной бригаде с Героями Советского Союза — Николаем Чепурным и Павлом Зубенко. Вместе мы участвовали в Висло-Одерской операции.
Победу Петр Леонтьев встретил в нескольких десятках километров от Берлина.
— В ночь на 9 мая дежурил по минометной батарее. Услышал стрельбу и закричал «Тревога!», подумав, что это противник наступает. А, оказалось, это наши отмечали капитуляцию Германии.
По окончании войны Петр Леонтьев еще пять лет служил в Германии. Награжден орденами Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды и медалями.
ОТКАЗАЛСЯ ОТ БОЛЬШОЙ КВАРТИРЫ.
Первые восемь лет после армии он трудился на Сталинградской ГЭС, а потом переехал в Калмыкию, где заново отстраивал регион. Получил профильное образование, вырос от бригадира до главного инженера, посвятив профессии 35 лет жизни.
Здесь же Петр Леонтьевич нашел свою любовь: у них с Валентиной Алексеевной родился сын. И, когда ветерану в 1970-м давали квартиру в центре Элисты, заехал в двухкомнатную, а от большей площади отказался.
— Нам с женой и «двушки» хватало, а дети сами должны зарабатывать себе на жилье. Другим было нужнее и важнее.
Фронтовик старается раз в несколько лет посетить малую родину в Чувашии, и ждет в гости внуков из Ростова и Таганрога.
ВСЕГДА В ГУЩЕ СОБЫТИЙ.
Сегодня Петр Леонтьевич, как известный в Калмыкии человек, в гуще событий. Несмотря на почтенный возраст, он ведет активный образ жизни, принимает участие во всех значимых мероприятиях, проводит патриотическую работу с молодежью.
Много лет ветеран мечтал побывать на Параде Победы на Красной площади. И в прошлом году не просто наблюдал за движением парадных расчетов по брусчатке у стен Кремля, но после еще и станцевал. А вдобавок, раздал множество интервью журналистам. Стал и участником съемок телепередачи.
Уже два года подряд ветеран ездит в Белоруссию: его приглашают в Витебск на годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
— В свои 18 лет я участвовал в освобождении этого города.
БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ.
А в этом мае в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеран, как и мечтал, прокатился на катере по Манычу и выпустил на свободу 79 серых гусей. Причем сделал это на фоне самой большой в мире копии Знамени Победы, размером в 700 квадратных метров. Тем самым дал старт эстафете Победы, которая до следующего мая пройдет по более чем 100 городам юга России.
Кстати, Петр Леонтьевич — большой любитель охоты и рыбалки, даже сам может сидеть на веслах. А столетний юбилей через год собирается встретить на охоте, ведь лицензию на владение оружием ему продлили аж до 2028 года.
Вот и в свой день рождения активный и жизнелюбивый ветеран принимал гостей.
— Вы для нас пример отношения к нашей Родине. Надеемся, что еще многие-многие годы ваша жизненная энергия, любовь к жизни будет служить примером для молодого поколения, — поздравил именинника руководитель следственного управления СК России по Республике Калмыкия Константин Антохов.
И, конечно, проведать ветерана пришла местная детвора — со стихами, песнями, музыкой и рисунками. Под звуки домры Петр Леонтьевич даже пустился в пляс — станцевал народный танец, очень похожий на «Ишкимдг», вместе с детворой. Причем, школьники уже устали танцевать, а ветеран даже не запыхался. И после, во время интервью, решительно забрал из рук журналиста микрофон — руководил процессом.
— Я прожил трудную жизнь, но веселую, — улыбается Петр Леонтьевич. — Спасибо всем за такое внимание к ветеранам!