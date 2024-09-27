«Я прожил трудную жизнь, но веселую»: 99-летний ветеран из Калмыкии станцевал так, что молодые ахнули

— Голодный немец нападал на полевые кухни по ночам. А когда я был часовым, семеро их солдат с унтер-офицером хотели поживиться нашим обедом. Я услышал, как они подкрадываются, и успел предупредить своих. Так что мы их окружили, и командир мне сказал: «Ты их в плен взял, теперь сам в тыл и веди».