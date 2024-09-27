Стало известно, как продвигаются работы в квартале церкви Трёх Святителей

Исторический облик воссоздают в квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИРГСНО.
Сейчас там укладывают мостовую XIX века на улице Славянской: дорожники укладывают дорогу из гранитной брусчатки с декоративным покрытием из натурального камня, проводят новое освещение и восстанавливают ливневки. Уже полностью готовы тротуары.
Также в квартале появились новые металлические люки с уникальным дизайном. На них изображены линии и ромбы, что отсылает к дореволюционным люкам, а также год основания Нижнего Новгорода, логотипы ИРГСНО и команды «Заповедных кварталов».
Параллельно на улицах Славянская и Короленко реставрируются деревянные дома, обновляются их дворы и воссоздаются исторические детали.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Дворец детского творчества им. Чкалова открылся после масштабной реставрации.