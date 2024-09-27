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Стало известно, как продвигаются работы в квартале церкви Трёх Святителей

Там воссоздают облик исторической улицы XIX века.

Источник: ИРГСНО

Исторический облик воссоздают в квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИРГСНО.

Сейчас там укладывают мостовую XIX века на улице Славянской: дорожники укладывают дорогу из гранитной брусчатки с декоративным покрытием из натурального камня, проводят новое освещение и восстанавливают ливневки. Уже полностью готовы тротуары.

Также в квартале появились новые металлические люки с уникальным дизайном. На них изображены линии и ромбы, что отсылает к дореволюционным люкам, а также год основания Нижнего Новгорода, логотипы ИРГСНО и команды «Заповедных кварталов».

Параллельно на улицах Славянская и Короленко реставрируются деревянные дома, обновляются их дворы и воссоздаются исторические детали.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Дворец детского творчества им. Чкалова открылся после масштабной реставрации.

архитектура