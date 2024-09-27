В Омске произошел хлопок в квартире

Сегодня утром в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Мира, 27 А в Омске произошел хлопок, который выбил окна и двери, а также сместил внутреннюю перегородку, но без последующего возгорания. По предварительной информации, причиной инцидента стало использование самогонного аппарата, установленного 61-летним владельцем квартиры на кухне. Мужчина попытался самостоятельно устранить последствия хлопка, однако получил ожоги рук и был госпитализирован. Прокуратура Советского округа Омска взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному делу.