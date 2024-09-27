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Нижегородцы смогут выбрать имя для малыша японского макака

Малыш родился в зоопарке «Лимпопо» еще в мае.

Источник: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Посетители зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде могут выбрать имя для малыша японского макака. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского зоопарка.

Как отмечается, самка японского макака Манана родила своего первого малыша еще в мае, теперь стал известен пол — это мальчик. Гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин рассказал, что первый опыт родительства для животных очень важен. В этот период лучше не тревожить лишний раз самку и самца. В связи с этим сотрудники зоопарка определили пол малыша только сейчас.

Посетители зоопарка могут оставить вариант имени в специальном боксе, который расположен рядом с вольером макак. После этого комиссия выберет лучшие имена, за которые можно будет проголосовать онлайн.

флора и фауна