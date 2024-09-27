Нижегородцы смогут выбрать имя для малыша японского макака

Как отмечается, самка японского макака Манана родила своего первого малыша еще в мае, теперь стал известен пол — это мальчик. Гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин рассказал, что первый опыт родительства для животных очень важен. В этот период лучше не тревожить лишний раз самку и самца. В связи с этим сотрудники зоопарка определили пол малыша только сейчас.