Хабаровск примерил осеннее одеяние

От себя отметим, что грядущие выходные ожидаются по-осеннему солнечными и тёплыми, а значит это прекрасный повод прогуляться по любимому Хабаровску и в полном мере насладиться живописными пейзажами городских улиц, парков и бульваров. Быть может, что такая возможность не представится до следующего года. Ловите момент!