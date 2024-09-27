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Хабаровск примерил осеннее одеяние

Краски одетого в жёлтый города в объективе нашего фотокорреспондента.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°

Неспешно и величаво осень вступает в свои права, укутывая город мягким золотистым покрывалом. Каждый день она меняет палитру красок, превращая городские пейзажи в живые картины, достойные кисти великого художника. Фотокорреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» не смог упустить возможность поделиться с нашими читателями снимками самого живописного времени года, которое так любят горожане.

Осень в Хабаровске — это симфония красок и звуков, завораживающая душу поэтическим величием увядания природы. Она каждый раз заставляет остановиться, вдохнуть полной грудью и ощутить, как замедляется бег времени, открывая ценность каждого мгновения.

От себя отметим, что грядущие выходные ожидаются по-осеннему солнечными и тёплыми, а значит это прекрасный повод прогуляться по любимому Хабаровску и в полном мере насладиться живописными пейзажами городских улиц, парков и бульваров. Быть может, что такая возможность не представится до следующего года. Ловите момент!