Хабаровск примерил осеннее одеяние

Неспешно и величаво осень вступает в свои права, укутывая город мягким золотистым покрывалом. Каждый день она меняет палитру красок, превращая городские пейзажи в живые картины, достойные кисти великого художника. Фотокорреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» не смог упустить возможность поделиться с нашими читателями снимками самого живописного времени года, которое так любят горожане.
Осень в Хабаровске — это симфония красок и звуков, завораживающая душу поэтическим величием увядания природы. Она каждый раз заставляет остановиться, вдохнуть полной грудью и ощутить, как замедляется бег времени, открывая ценность каждого мгновения.
От себя отметим, что грядущие выходные ожидаются по-осеннему солнечными и тёплыми, а значит это прекрасный повод прогуляться по любимому Хабаровску и в полном мере насладиться живописными пейзажами городских улиц, парков и бульваров. Быть может, что такая возможность не представится до следующего года. Ловите момент!