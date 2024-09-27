В Омске проведут проверку после жалобы на холод в детском саду

В омском Управлении Ропостребнадзора сообщили о проведении проверки по информации, размещенной в телеграм-канале «Омск Live», о температуре воздуха в одном из детских садов. Так, анонимный автор сообщил, что в группах детского сада температура держится на уровне 16-ти градусов, в раздевалках — на уровне 14-ти градусов.