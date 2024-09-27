В Омске проведут проверку после жалобы на холод в детском саду

«Управлением Роспотребнадзора по Омской области организовано проведение мероприятий на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 08.08.2024) “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации” с проведением инструментальных исследований параметров микроклимата, по результатам которого будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ», — заявили в пятницу, 27 сентября 2024 года.
Добавим, в минувший понедельник, 23 сентября 2024 года, в Омске официально стартовал отопительный сезон. Однако тепло в соцучреждениях, в том числе детских садах, начали давать еще на прошлой неделе.