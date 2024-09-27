Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске проведут проверку после жалобы на холод в детском саду

В омском Управлении Ропостребнадзора сообщили о проведении проверки по информации, размещенной в телеграм-канале «Омск Live», о температуре воздуха в одном из детских садов. Так, анонимный автор сообщил, что в группах детского сада температура держится на уровне 16-ти градусов, в раздевалках — на уровне 14-ти градусов.

Источник: SuperOmsk.ru

«Управлением Роспотребнадзора по Омской области организовано проведение мероприятий на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 08.08.2024) “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации” с проведением инструментальных исследований параметров микроклимата, по результатам которого будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ», — заявили в пятницу, 27 сентября 2024 года.

Добавим, в минувший понедельник, 23 сентября 2024 года, в Омске официально стартовал отопительный сезон. Однако тепло в соцучреждениях, в том числе детских садах, начали давать еще на прошлой неделе.

здоровье