В Кишиневе перекрывают одну из самых оживленных улиц: Как изменятся маршруты общественного транспорта

Мэрия муниципия Кишинёв сообщает, что с 22:00 27 сентября до 07:00 28 сентября и с 22:00 28 сентября до 07:00 29 сентября будет приостановлено дорожное движение на кольцевой развязке улицы Каля Орхеюлуй и бульвара Ренаштерий.
Данная мера связана с необходимостью восстановления асфальтового покрытия в указанной зоне.
На время проведения этих работ движение общественного транспорта будет организовано по прилегающим улицам. Подробнее с изменениями маршрутов можно ознакомиться на сайте мэрии.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Участок дороги в Будештах будет перекрыт до 20 октября.
Мэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 27 сентября по 20 октября частично будет приостановлено движение на участке дороги L 455-Будешты, между улицей Бэлцата и выездом на национальную трассу R5. Данная мера связана с проведением ремонтных работ на проезжей части дороги L 455 в пределах села Будешты.
— В указанный период автобусный маршрут № 31 будет курсировать через село Будешты по национальной дороге M5 и осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановках общественного транспорта, — говорится в сообщении мэрии.
Водителям рекомендуется следовать указаниям патрульных, соблюдать правила дорожного движения и проявлять терпение.