В Кишиневе перекрывают одну из самых оживленных улиц: Как изменятся маршруты общественного транспорта

Мэрия муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 27 сентября по 20 октября частично будет приостановлено движение на участке дороги L 455-Будешты, между улицей Бэлцата и выездом на национальную трассу R5. Данная мера связана с проведением ремонтных работ на проезжей части дороги L 455 в пределах села Будешты.