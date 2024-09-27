Контракт на создание проекта реконструкции улицы Пискунова заключили в Иркутске

Проект реконструкции улицы Пискунова разработают в Иркутске. Соответствующий контракт заключила администрация города. Он предусматривает восстановление дороги по улице Пискунова от Ширямова до Депутатской. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.
— Реконструкция Пискунова предусмотрена генпланом Иркутска. Проект очень серьезный, территория большая. Сложность в том, что строительство объекта будет производиться с учетом существующей городской застройки. Необходимо принять во внимание множество факторов, чтобы после окончания работ дорога была комфортна для водителей, пешеходов и жителей близлежащих домов, — отметил мэр Руслан Болотов.
Подрядчик должен будет учитывать увеличение трафика на дороге с перспективой строительства и развития прилегающей территории. Длина участка подлежащего реконструкции составляет два километра. В каждом из направлений по три полосы. В администрации также обсуждают возможность создания двух колец на пересечениях с улицами Ширямова и Ядринцева.
По заданию на участке необходимо обустройство трамвайной линии и ливневок, а также пешеходной зоны с велодорожкой. Проектные работы должны завершить до 20 октября 2026 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в хирурги областного центра применяют новый метод протезирования аорты. Он позволяет провести хирургическое вмешательство без полостной операции.