Контракт на создание проекта реконструкции улицы Пискунова заключили в Иркутске

Подрядчик должен будет учитывать увеличение трафика на дороге с перспективой строительства и развития прилегающей территории. Длина участка подлежащего реконструкции составляет два километра. В каждом из направлений по три полосы. В администрации также обсуждают возможность создания двух колец на пересечениях с улицами Ширямова и Ядринцева.