Новая вокалистка Linkin Park: кто такая Эмили Армстронг и за что ей уже пришлось оправдываться перед слушателями

Легендарный ню-метал- и альт-рок-коллектив Linkin Park вернулcя с новой вокалисткой и почти моментально оказался в эпицентре скандала. И нет, это история не про неприятие фан-базой, а про саентологов и проблемы с семьей покойного солиста группы Честера Беннингтона. Кто же такая Эмили Армстронг и чем ее появление в составе Linkin Park так взбудоражило общественность — читайте в нашем материале.
Армстронг — не новичок в музиндустрии. Играя на гитаре с 12 лет, она начинала с фолка и школьных групп. В 2002 году Эмили познакомилась со Сьюзи Медли, после чего они стали работать над музыкой вместе. С 2005 года они выступают как рок-группа, получившая в итоге имя Dead Sara.
Наиболее известным треком коллектива был Weatherman из их дебютника Dead Sara, выпущенного в 2013 году. Самый свежий лонгплей группы Ain’t It Tragic датирован 2021 годом.
Сейчас в состав Dead Sara, помимо вокалистки и ритм-гитаристки Эмили, бэк-вокалистки и лид-гитаристки Сьюзи, входит барабанщик и бэк-вокалист Шон Фрайдей.
Tim Mosenfelder/Getty Images.
В десятые группа и, в частности, Эмили получали поддержку от таких больших артистов, как вокалистка Jefferson Airplane Грейс Слик, Кортни Лав и Дэйв Грол. Последний даже заявлял, что «Dead Sara должна стать следующей крупнейшей рок-группой в мире».
К сожалению (или счастью), предсказание Грола не сбылось: в 2024-м коллектив трудно назвать «крупнейшим», да и в принципе известным широкой публике. Скорее уважаемым в определенных кругах. Но с учетом свалившегося на Армстронг внимания из-за дебюта в составе Linkin Park, возможно, и Dead Sara получат новых слушателей.
Говоря о попадании Эмили в LP, стоит отметить, что она познакомилась с музыкантами довольно давно — в 2019 году. Так сложилось, что они вместе работали в одной студии несколько дней, но тогда и речи не шло о том, что Армстронг займет место вокалиста в группе. Да и сами члены Linkin Park в то время не были уверены, что продолжат карьеру под тем же именем.
Martin Harris/Capital Pictures/www.globallookpress.com.
Предложение стать частью LP поступило Эмили в 2023 году. Причем музыканты сказали ей это между делом в духе: «Эй, ну, знаешь, у нас намечаются некоторые шоу и крупные фестивали… Мы думаем, что ты можешь спеть все старые песни [Linkin Park], и нам нравится то, что ты делаешь, и то, что происходит со всем этим процессом…» Армстронг поговорила с Dead Sara, и коллеги сказали, что, конечно, если будет предложение, надо соглашаться.
Это могла бы быть довольно милая история встречи творческих людей и начало новой главы в истории культовой группы, если бы не пара но.
Перед тем как перейти к той части текста, в которой Эмили оказывается в эпицентре скандала, рекомендуем послушать, как она поет. Так у вас получится сформировать относительно непредвзятое мнение о ней как о вокалистке. Познакомиться с ее звучанием в составе Dead Sara можно в HiFi-стриминге Звук.
Практически сразу после того, как Linkin Park представили Эмили, в интернете стала появляться информация о ее связи с саентологами, а также о дружбе и поддержке в суде актера Дэнни Мастерсона, которого в 2023-м приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин.
Поклонники группы хотели получить объяснения, однако сами Linkin Park просто не стали это комментировать. Эмили опубликовала пост, в котором написала следующее: «Несколько лет назад меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, на судебном заседании, и я пошла на одно раннее слушание в качестве наблюдателя. Вскоре после этого я поняла, что не должна была этого делать. Я всегда стараюсь видеть в людях хорошее, и я недооценила его. С тех пор я никогда с ним не разговаривала». Она также отдельно подчеркнула, что не одобряет насилие и жестокость по отношению к женщинам и сопереживает жертвам этих ужасных преступлений.
TLeopold/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com.
При этом певица никак не прокомментировала собственные возможные связи с Церковью саентологии, что озадачило многих. Люди также обратили внимание на несколько несостыковок: Эмили до недавнего времени была подписана в соцсетях на Мастерсона, а на момент заседания внушительная часть подробностей дела была известна.
Также вокалист прогрессив-рок-группы The Mars Volta Седрик Бикслер-Завала, жена которого была в числе обвинивших Мастерсона в насилии, раскритиковал появление Армстронг в LP. Он опубликовал пост в своем блоге, в котором высказался сам, а также дал возможность высказаться своей жене.
По словам Седрика и его супруги, Эмили не могла не знать о том, что делал Мастерсон, поскольку она была его близкой подругой и общалась с его бывшей супругой. Также они считают, что она «не выступает против церкви не потому, что боится их. А потому что она — одна из них». Седрик подчеркнул, что родители Эмили — высокопоставленные саентологи, а также посоветовал Linkin Park уволить всю свою команду за то, что не проверили вокалистку перед утверждением. Он также рассказал об ужасах, на которые способны члены религиозного движения.
Эти слова так и остались без ответа как со стороны Армстронг, так и со стороны LP. Казалось бы, хуже скандала для камбэка не придумаешь — дружба вокалистки с сексуальным преступником и связь с церковью, известной своей причастностью к довольно жутким происшествиям и жестоким отношением к своим противникам. Судя по всему, никакой стратегии на случай подобного развития событий у группы предусмотрено не было. Однако на этом неприятности Linkin Park с Эмили не закончились.
Старший сын покойного вокалиста Linkin Park Джейми Беннингтон резко отреагировал на новости о камбэке группы с Эмили Армстронг. Он заявил, что один из создателей LP Майк Шинода просто «тихо стер» жизнь и наследие его отца. Джейми также обратил внимание на связь Армстронг с саентологами и поддержку Дэнни Мастерсона.
В результате поклонники Linkin Park, по словам Беннингтона, начали ему писать «ужасные жестокие вещи». Доходило до заявлений о том, что его отец не одобрил бы такое поведение, и даже до пожеланий смерти.
Соцсети Джейми Беннингтона.
Также о камбэке Linkin Park высказалась мама покойного Честера Сьюзан Юбэнкс. В интервью Rolling Stone она призналась, что чувствует себя «преданной». По словам женщины, она узнала о новой вокалистке из интернета, хотя музыканты обещали держать ее в курсе происходящего с группой. Юбэнкс, как и ее внук, полагает, что Linkin Park «изо всех сил пытаются стереть прошлое».
Примечательно, что в самом начале мирового тура LP, 10 сентября, Шинода обратился к публике, подчеркнув, что не намерен стирать прошлое. Музыкант пояснил, что сейчас речь идет о начале новой главы и выхода группы на сцену «ради каждого из вас».
Пока что неизвестно, будет ли семья покойного Беннингтона как-то препятствовать исполнению старых треков LP, но пока что Эмили их поет и, судя по реакции фанатов, многим выбор новой вокалистки нравится. Так что ждем 15 ноября новый альбом группы From Zero, чтобы расслушать ее как следует.
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