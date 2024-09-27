Новая вокалистка Linkin Park: кто такая Эмили Армстронг и за что ей уже пришлось оправдываться перед слушателями

Поклонники группы хотели получить объяснения, однако сами Linkin Park просто не стали это комментировать. Эмили опубликовала пост, в котором написала следующее: «Несколько лет назад меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, на судебном заседании, и я пошла на одно раннее слушание в качестве наблюдателя. Вскоре после этого я поняла, что не должна была этого делать. Я всегда стараюсь видеть в людях хорошее, и я недооценила его. С тех пор я никогда с ним не разговаривала». Она также отдельно подчеркнула, что не одобряет насилие и жестокость по отношению к женщинам и сопереживает жертвам этих ужасных преступлений.