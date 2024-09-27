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Власти Краснодара сообщили, когда начнется отопительный сезон

Отопление в Краснодаре традиционно включат после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней подряд будет ниже восьми градусов. Об этом сообщает портал «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Источник: Коммерсантъ

Отопительный сезон в столице Кубани завершился 4 апреля. Это происходит, когда среднесуточные температуры составляют более восьми градусов на протяжении пяти дней.

В прошлом году отопительный сезон начался 16 октября.

ЖКХ