Власти Краснодара сообщили, когда начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в столице Кубани завершился 4 апреля. Это происходит, когда среднесуточные температуры составляют более восьми градусов на протяжении пяти дней.
В прошлом году отопительный сезон начался 16 октября.
Отопление в Краснодаре традиционно включат после того, как среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней подряд будет ниже восьми градусов. Об этом сообщает портал «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Отопительный сезон в столице Кубани завершился 4 апреля. Это происходит, когда среднесуточные температуры составляют более восьми градусов на протяжении пяти дней.
В прошлом году отопительный сезон начался 16 октября.