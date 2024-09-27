Нейросеть сгенерировала голос Краснодара

Необычный подарок ко дню рождения Краснодара сделала одна из строительных компаний — девелопер с помощью искусственного интеллекта создал уникальный голос города. Носитель со звуком вручили директору департамента информационной политики мэрии кубанской столицы Павлу Лаврентьеву, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Социальный проект инициировала ГК «ИНСИТИ».
Чтобы создать голос Краснодара, использовались аудиосообщения с признаниями в любви к городу, которые прислали около трех тысяч жителей. Нейросеть обработала голоса кубанцев, в итоге краевой центр «заговорил» баритоном.
— Голос города получился соответствующим нашим ожиданиям и сложившейся репутации. Во-первых, он мужской, в нём чувствуется сила, энергия, зрелость и грамотность. Но самое важное — позитивный настрой, — отметил Павел Лаврентьев.
Представитель застройщика Андрей Шадрин добавил, что проект по созданию голоса Краснодара отражает любовь краснодарцев к городу и стремление сделать его еще лучше.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в Краснодаре 28 сентября состоится масштабный фестиваль «Город Героев» (6+). Мероприятие (6+) приурочено к празднованию 231 Дня рождения краевой столицы.