Yesterwynde по полочкам: каким получился новый альбом Nightwish

Все это, конечно, очень занимательно. Но что насчет музыки? И вот тут нас настигает проблема. Мы столько писали об эволюции и мифологии, о жизни и смерти, о противостоянии природы и цивилизации… А о самих композициях позабыли. Потому что сказать нечего. Весь гений Туомаса закончился еще на Dark Passion Play (2007) и Imaginaerum (2011). Там были воистину потрясающие гармонические решения и аранжировки. А уж мелодии какие! Но с тех пор финский маэстро лишь топчется вокруг да около. Задумки глобальные, тексты полны метафор и гипербол, а музыка провалилась куда-то в небытие. Холопайнена понять можно: зачем ломать то, что работает? Но дело в том, что с 2015 года Nightwish превратились в пародию на самих себя.