Yesterwynde по полочкам: каким получился новый альбом Nightwish

Лидер финской симфометал-группы Туомас Холопайнен всегда был падок на амбициозные концепции. Героями его историй становились и бьющиеся в агонии поэты, и эукариоты из той самой теории эволюции Дарвина. Сейчас маэстро замахнулся на вещь еще более эфемерную — время. Прошлое музыкант воспринимает черно-белыми фотографиями, а в будущем видит неопределенность. И вечность. Правда, порой за монументальной задумкой теряется самое главное, ради чего мы здесь собрались: музыка. Рассказываем, каким получился новый лонгплей Yesterwynde от группы Nightwish.
Опять же, у мистера Туомаса ничего не бывает просто так. Вот и Yesterwynde — лишь часть одного великого замысла. Финал трилогии, которую впору называть «О скитаниях вечных и о земле». И нет, это мы не Холопайнена цитируем, а Рэя Брэдбери. К слову пришлось.
В общем, все началось еще с Endless Forms Most Beautiful в 2015 году. Там группа во главе с идейным вдохновителем прошлась по трудам именитых ученых-биологов — от Чарльза Дарвина до Ричарда Докинза. Последнему посвящена песня The Greatest Show on Earth. Буквально: там даже цитаты из одноименной книги имеются! И все это действо растянуто на 24 минуты. Еще чуть-чуть, и можно ставить третий акт «Травиаты». Но амбиции Туомаса простирались куда дальше, чем какая-то там многочасовая опера Джузеппе Верди.
Итак, прошло пять лет. Пандемия ознаменовалась выходом Human. :||: Nature. Пожалуй, это была самая экспериментальная работа в истории Nightwish. Фокус сместился с теории эволюции на, собственно, ее объектов — людей. Традиции и обычаи разных народов, религия и технологии — чего только не впихнули Холопайнен и ко в лонгплей. Казалось, будто музыканты перечитали сотни исторических трактатов, а потом сели писать по ним диссертацию. «Роман в стихах», если хотите. Более того, вторая часть альбома представляет собой оркестровую сюиту, поделенную на части. Финский маэстро на старости лет явно возомнил себя Вагнером!
На этой ноте мы наконец подходим к новому альбому. Yesterwynde — один большой риторический вопрос. Что ждет человечество дальше: освоение космоса или конец света? Есть ли жизнь после смерти? Туомас не знает ответа, но пытается отыскать его в прошлом. И, судя по всему, находит. По крайней мере, посыл лид-сингла Perfume of the Timeless довольно понятен: «Чтите своих предков. Не забывайте, с чего начинали. И тогда сможете пронести сакральное знание сквозь вечность».
Katja Ogrin/Getty Images.
Кстати, о знании. Песня The Antikythera Mechanism отсылает к древнегреческому астрономическому прибору — так называемому антикерскому механизму. Реликвия была найдена на античном судне в далеком 1901 году. К чему эти отсылки, спросите вы? Холопайнен лишь напоминает о том, что человечество с давних времен стремится к развитию. Нет смысла разрушать старый мир ради возведения нового. Долой вечное противостояние отцов и детей! Нам есть чему поучиться друг у друга. А еще надо думать головой и не бояться конца света. Да-да, именно об этом поется в The Day Of… Перед нами — сатира на средства массовой информации и конспирологические теории. Шутка, поданная на серьезных щах.
Все это, конечно, очень занимательно. Но что насчет музыки? И вот тут нас настигает проблема. Мы столько писали об эволюции и мифологии, о жизни и смерти, о противостоянии природы и цивилизации… А о самих композициях позабыли. Потому что сказать нечего. Весь гений Туомаса закончился еще на Dark Passion Play (2007) и Imaginaerum (2011). Там были воистину потрясающие гармонические решения и аранжировки. А уж мелодии какие! Но с тех пор финский маэстро лишь топчется вокруг да около. Задумки глобальные, тексты полны метафор и гипербол, а музыка провалилась куда-то в небытие. Холопайнена понять можно: зачем ломать то, что работает? Но дело в том, что с 2015 года Nightwish превратились в пародию на самих себя.
Raphael Dias/Getty Images.
Сравните, например, An Ocean of Strange Islands с The Poet and the Pendulum 2007 года выпуска. Вроде приемы одни и те же. Однако первая вызывает невольную зевоту, а вторая ощущается как эпопея. Невероятно увлекательная история с эмоциональными качелями и американскими горками.
Короче говоря, картина на Yesterwynde вырисовывается спорная. Красиво, масштабно, качественно. Но при этом скучно и вторично.
К тому же вокалистка Флор Янсен явно сдала за последние пару лет. Ее некогда мощный вокал сейчас порой тонет в оркестровом миксе. Сказались рак и дальнейшая беременность. Мы безумно рады, что фронтвумен оправилась от болезни, и желаем ей всего самого лучшего. Но недуг определенно повлиял на конечный продукт. Вспомните Анетт Ользон, предыдущую вокалистку Nightwish. Насколько она чувствовала каждый трек, насколько умела рассказывать истории своим голосом! На ее фоне более техничная, но бездушная Флор, увы, проигрывает.
ОЦЕНКА: 7 ПОВЕЛИТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ ИЗ 10.
Дополнительный балл накидываем за оркестровую версию лонгплея. Вот она получилась действительно захватывающей. Кажется, Туомасу просто нужны новые источники вдохновения. Может быть, отойти от масштабных замыслов и вернуться к чему-то более приземленному и личному? В конце концов, именно глубинные переживания самого Холопайнена сделали Dark Passion Play и Imaginaerum столь великолепными.
www.nightwish.com.
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