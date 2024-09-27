Скоростной хайвей: к закрытию лейбла Highway Records

Несмотря на то что Highway всю свою жизнь позиционировал себя как лейбл, где издается прежде всего танцевальная, диджейская музыка, стилистически он все-таки был больше и шире. В противном случае он просто бы не просуществовал настолько много — а 15 лет в этой среде невероятно большой срок. Поначалу свою приверженность диджейской культуре лейбл артикулировал тем, что стоял на страже виниловой чистоты. Все первые релизы выходили на виниле, с хитами, бисайдами и интересными ремиксами, за которые обычно отвечали именитые западные артисты типа Gui Boratto, Adriatique, Hernan Cattaneo, Pascal FEOS, Terry Lee Brown или Timewriter. Потом от винила лейбл ушел просто потому, что от него отходила вся новая клубная электроника. Идея скорости возобладала в очередной раз — музыкантов становилось все больше, интересной музыки вокруг тоже, хотелось издавать все, что могло как следует прокачать танцполы, и не только в андерграунде, но и на больших фестивальных площадках.