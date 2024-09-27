Скоростной хайвей: к закрытию лейбла Highway Records

15 лет и 200 релизов спустя Highway Records прекращает свою деятельность. Накануне прощальной вечеринки лейбла в Москве 28 сентября мы оглядываемся назад, подводим итоги и пытаемся вписать Highway Records в контекст мировой клубной музыки и отечественной индустрии.
Вся современная, то есть существующая последние лет 30−40, клубная электронная музыка построена вокруг идеи скорости. Не только и не столько скорости ударов в минуту, сколько скорости стилистических мутаций и смены модных звучаний. Однако в танцевальной музыке время течет совсем иначе. Здесь все устроено по каким-то своим законам, слабо понятным людям со стороны. Когда 15 лет назад российский диджей и продюсер Mike Spirit запускал свой лейбл Highway, мы все жили в другом мире. Несмотря на активное развитие социальных сетей, музыкантов из разных стран нужно было сводить между собой.
«Лейбл должен был стать связующей нитью между российскими и европейскими артистами — их мы звали в качестве ремиксеров», — вспоминал начало Highway сам Mike Spirit в интервью Звук Медиа в конце 2023 года.
На клубных танцполах тогда предпочитали все, что имело приставку minimal или deep. На российской клубной сцене только начали возникать исполнители, способные облекать эмоции в музыкальную форму, подходящую для диджейских сетов на требовательных танцполах андерграундных клубов.
Соцсети Mike Spirit.
Несмотря на то что Highway всю свою жизнь позиционировал себя как лейбл, где издается прежде всего танцевальная, диджейская музыка, стилистически он все-таки был больше и шире. В противном случае он просто бы не просуществовал настолько много — а 15 лет в этой среде невероятно большой срок. Поначалу свою приверженность диджейской культуре лейбл артикулировал тем, что стоял на страже виниловой чистоты. Все первые релизы выходили на виниле, с хитами, бисайдами и интересными ремиксами, за которые обычно отвечали именитые западные артисты типа Gui Boratto, Adriatique, Hernan Cattaneo, Pascal FEOS, Terry Lee Brown или Timewriter. Потом от винила лейбл ушел просто потому, что от него отходила вся новая клубная электроника. Идея скорости возобладала в очередной раз — музыкантов становилось все больше, интересной музыки вокруг тоже, хотелось издавать все, что могло как следует прокачать танцполы, и не только в андерграунде, но и на больших фестивальных площадках.
За те 15 лет, что существовал лейбл Highway, тренды на клубных танцполах, на первый взгляд, круто поменялись не один раз. Хотя, по сути, все осталось на своих местах: возможно, немного замедлилась скорость танца, но людей танцующих все так же вдохновляет эмоциональность, которую продюсеры всех стран и континентов пытаются реализовать с помощью богатейшего технического инструментария. На всевозрастающий ритм жизни и скорость потребления информации люди отвечают стремлением поглубже уйти в музыку, а клубная сцена уже давно является одной из понятных форм современного урбанистического эскапизма.
Highway закрывается красиво — после полных 15 лет активнейшей деятельности, ровно на 200-м релизе — магия цифр в действии. Закрывается во многом потому, что та изначальная идея — связывать наших музыкантов с европейскими — ушла. Социальные сети проникли во все уголки планеты, нейросети строят свою матрицу, и Майку Спириту хочется попробовать себя в чем-то другом. Большое количество стилей и разных артистов, представленных на лейбле, тоже накладывает определенную культурную ответственность, от которой пришло время отходить.
«Не хочется становиться многосезонным исписавшимся сериалом», — смеется Майк Спирит и говорит, что хоть Highway и окончательно закрывается, но творческие процессы продолжаются. Его гораздо сильнее теперь занимают новые проекты вроде Magic Tribe, где он издает прогрессивную органическую музыку с упором на племенные барабаны. Или лейбл Parnas, на котором выпускается исключительно музыка российских электронных артисток Lorensiya, Natasha Wax, Sonya Vibe и других. Или любимая долгоиграющая Ketama — мир даунтемпо и чилаут-вибраций. Их история уже началась и развивается параллельными вселенными. Именно там для Майка прямо сейчас находится то, что вдохновляет, трогает и влюбляет больше всего.
Познакомьтесь с творчеством исполнителей ближе. Включайте аудиостриминг Звук, чтобы наслаждаться HiFi-качеством. Слушайте музыку, подкасты и аудиокниги по подписке «Прайм».
Сейчас и всегда для наших читателей действует спецпредложение на подписку.