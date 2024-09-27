Актуальные вопросы молодежной политики обсудили в правительстве НСО

Проект «ГосСтарт. Диалог» является частью более широкой программы «ГосСтарт», направленной на поддержку молодых государственных и муниципальных служащих. Цель этой программы — сделать госслужбу более привлекательной для молодежи и помочь молодым специалистам развивать свои управленческие навыки. Проект стартовал в 2023 году и ориентирован на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.