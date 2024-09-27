Актуальные вопросы молодежной политики обсудили в правительстве НСО

26 сентября в правительстве Новосибирской области состоялась открытая встреча, посвящённая вопросам молодёжной политики. Мероприятие проводилось в рамках проекта «ГосСтарт. Диалог», реализуемого совместно региональным правительством, молодёжным правительством и Федеральным агентством по делам молодёжи.
В дискуссии приняли участие более 200 студентов высших учебных заведений, представители молодёжных организаций, включая молодёжный парламент и «Молодую Гвардию», а также бойцы студенческих отрядов.
Основными темами обсуждения стали карьерные перспективы для молодежи на государственной службе, подготовка кадров в сфере информационных технологий и развитие молодежных организаций. Заместитель губернатора Валентина Дудникова отметила важность таких встреч, подчеркнув, что они помогают молодежи лучше понять роль государственного служащего и сформировать собственное мнение о данной профессии.
В ходе встречи участники задали множество вопросов. Они интересовались перспективами образовательных программ в области информационных технологий, актуальными проблемами молодежи и значимостью молодежных организаций для развития молодежной политики в регионе. Также прозвучали личные вопросы к Дудниковой о том, какие навыки и качества помогли ей в карьерном росте.
Проект «ГосСтарт. Диалог» является частью более широкой программы «ГосСтарт», направленной на поддержку молодых государственных и муниципальных служащих. Цель этой программы — сделать госслужбу более привлекательной для молодежи и помочь молодым специалистам развивать свои управленческие навыки. Проект стартовал в 2023 году и ориентирован на молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.
В ходе обсуждения Валентина Дудникова призвала молодежь рассмотреть возможность работы на государственной службе как способа внести вклад в развитие своей территории и страны в целом. Она подчеркнула, что государственная служба предоставляет уникальные возможности для профессионального роста и развития.