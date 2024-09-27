Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шымкенте обновлен график работы ЦОНов с 1 октября

Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Шымкенту выступила с обращением к казахстанцам. Согласно их заявлению, с 1 октября в городе будет работать два дежурных Центра по обслeживанию населения (ЦОНа), сообщает Zakon.kz.

Источник: gov4c.kz

По информации корпорации, с 1 октября по дежурному графику будут работать ЦОН Абайского района по адресу ул. Мадели Кожа, 1 Г и ЦОН Каратауского района, который находится по улице Толеметова, 35.

Дежурные центры принимают граждан в будни до 20:00, в субботу — до 13:00.

В продолжении отмечено, что дежурный спецЦОН продолжает принимать граждан адресу: мкр. Достык, 2343/1. Он работает в будни с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед. В субботу — с 9:00 до 13:00.

Вместе с тем, ЦОН Туранского района по адресу ул. Мадели Кожа, 1 Г с 1 октября переходит на обычный график работы — услуги будут оказывать только в будние дни до 18:00.

В корпорации попросили обратить внимание на то, что он расположен в одном здании с ЦОНом Абайского района.

Обычные ЦОНы работают с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница).