В Шымкенте обновлен график работы ЦОНов с 1 октября

По информации корпорации, с 1 октября по дежурному графику будут работать ЦОН Абайского района по адресу ул. Мадели Кожа, 1 Г и ЦОН Каратауского района, который находится по улице Толеметова, 35.
В продолжении отмечено, что дежурный спецЦОН продолжает принимать граждан адресу: мкр. Достык, 2343/1. Он работает в будни с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед. В субботу — с 9:00 до 13:00.
Вместе с тем, ЦОН Туранского района по адресу ул. Мадели Кожа, 1 Г с 1 октября переходит на обычный график работы — услуги будут оказывать только в будние дни до 18:00.
В корпорации попросили обратить внимание на то, что он расположен в одном здании с ЦОНом Абайского района.