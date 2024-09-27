Девять спортзалов отремонтировали в школах Иркутской области

В школах небольших поселений Иркутской области с 2019 года проводятся капитальные ремонты спортзалов — такая работа проводится благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Как сообщили в министерстве образования региона, в 2024 году удалось обновить помещения для занятий физкультурой в девяти общеобразовательных организациях. Общая стоимость работ составила 126,8 млн рублей, из них почти 11 млн были выделены из федерального бюджета.
В этом году обновлялись спортзалы в трех школах Братского района, двух Аларского и Боханского, а так же в Тулунском и Усть-Илимском районах. В восьми спортзалах работы уже завершены, в последней будут закончены на днях.
Кроме того, как сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов, в двух школах дополнительно облагородили и уличные спортивные площадки, и все учебные учреждения получили новый спортивный инвентарь — на это было выделено около 4,8 млн рублей.
— Современные, комфортные и безопасные спортзалы — это стимул для занятий физической культурой, это возможность для ребят развивать свои спортивные таланты, закреплять здоровые привычки, и, конечно, это повышение качества образовательного процесса в целом, — отметил Максим Парфенов.
Кстати, одним из обязательных условий, которое должна выполнить школа для участия в таком проекте — активное использование спортзалов по назначению. То есть кроме стандартных уроков по физкультуре, там должны заниматься и различные спортивные секции.