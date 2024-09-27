Ночью в центре Ростова-на-Дону неизвестные запустили фейерверк

Неизвестные хулиганы в центре Ростова-на-Дону запустили фейерверк, возмутив этим местных жителей и интернет-пользователей. Пост о ночной выходке был опубликован вечером 26 сентября.
Судя по видео, пиротехнику использовали рядом с жилыми домами. Вероятно, все происходило где-то в районе улицы Береговой.
В комментариях некоторые участники обсуждения признались, что быстро зашли домой во время громких звуков.
Напомним, на Дону до 1 декабря 2024 года запрещен запуск уличной пиротехники. Это связано с вопросами общественной безопасности. Разрешены хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Добавим, некоторое время назад власти региона уже предупреждали об административной и даже уголовной ответственности, которая может грозить при использовании фейерверков и петард на улицах.