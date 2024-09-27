Во Владивостоке создадут электронную базу о захоронениях на кладбище «Лесное»

Поиск подрядной организации начали во Владивостоке для инвентаризации мест захоронений. Как пишет пресс-служба мэрии, работы будут выполнены на территории кладбища «Лесное», сообщает ИА PrimaMedia.
Главная цель инвентаризации, по данным управления городской среды, — получить электронную базу данных обо всех захоронениях, выявить свободные участки и составить актуальную карту кладбища. Нововведение позволит решить и проблему «бесхозных» захоронений.
Специалистам, которые возьмутся за исполнение контракта, предстоит до конца года провести обследование кладбища «Лесное», описать состояние мест захоронений, провести сбор информации и фотосъемку.
Каждому захоронению будет присвоен уникальный номер, название сектора, координаты и другие данные. Затем все сведения будут внесены в электронную базу.
«Инвентаризация о местах захоронений позволит быстро находить информацию в базе, например, при обращении родственников. А также оценить общее состояние кладбища и его элементов», — отметили в управлении городской среды.
В случае невозможности определения сведений о захоронении специалисты будут изучать архивные документы, а также искать родственников. Если же эта работа ни к чему не приведет, то согласно действующему законодательству могилу могут признать бесхозной.