График работы садоводческих маршрутов в Иркутске изменится с 1 октября

В Иркутске с 1 октября изменится график работы садоводческих маршрутов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, теперь автобусы будут ходить по сокращенному графику по средам, субботам и воскресеньям.
— Жители Иркутска могут доехать до садоводств «Статистик-2», «Стеклянка», «Аист», «Октябрьское», «Саяны», «Энергетик», «Строитель», «Политехник», «Южное», «Родник», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Фотон», «Лебединка», «Дорожник» и в поселок Патроны, — поделились в администрации.
В выходные дни будет курсировать 24 автобуса, а в будни всего 18. Ознакомиться с расписанием можно на сайте администрации Иркутска или в фотокарточках ниже.
В выходные будет работать 24 автобуса, а в будние 18. Пресс-служба администрации города Иркутска Автобусы будут ходить по сокращенному графику по средам, субботам и воскресеньям. Пресс-служба администрации города Иркутска Жители Иркутска могут доехать до 16 садоводств. Пресс-служба администрации города Иркутска.