Розэ из BLACKPINK подписала контракт с лейблом Atlantic Records

Участница женской K-pop-группы BLACKPINK Розэ рассказала в своих соцсетях, что заключила договор с американским лейблом Atlantic Records.
Компания выпустит предстоящие сольные релизы девушки. В данный момент среди подписантов лейбла значатся такие звезды, как Coldplay, Эд Ширан, Бруно Марс, Charli XCX, и другие.
В июне Розэ объявила о подписании контракта с The Black Label. За полгода до этого все четыре участницы BLACKPINK решили не продлевать свои индивидуальные контракты с YG Entertainment.
На счету артистки один сольный альбом под названием R (2021).