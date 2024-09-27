Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Розэ из BLACKPINK подписала контракт с лейблом Atlantic Records

Участница женской K-pop-группы BLACKPINK Розэ рассказала в своих соцсетях, что заключила договор с американским лейблом Atlantic Records.

Источник: Звук

Участница женской K-pop-группы BLACKPINK Розэ рассказала в своих соцсетях, что заключила договор с американским лейблом Atlantic Records.

Компания выпустит предстоящие сольные релизы девушки. В данный момент среди подписантов лейбла значатся такие звезды, как Coldplay, Эд Ширан, Бруно Марс, Charli XCX, и другие.

В июне Розэ объявила о подписании контракта с The Black Label. За полгода до этого все четыре участницы BLACKPINK решили не продлевать свои индивидуальные контракты с YG Entertainment.

На счету артистки один сольный альбом под названием R (2021).