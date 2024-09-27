Тариф на тепло изменится в Костанае

Изменение цен связано с увеличением тарифа на газ, который используется для отопления.
Так, для физических лиц стоимость отопления составит 5 427,08 тенге за Гкал. Для потребителей с общедомовыми приборами учета тепловой энергии тариф составит 5 245,98 тенге за Гкал. Без приборов учета стоимость будет 6 512 тенге за Гкал.
Для потребителей без приборов учета тепловой энергии плата за 1 квадратный метр составит 208 тенге, а для жильцов ветхого жилья — 173,67 тенге, включая НДС.
В бюджетных организациях тариф будет составлять 24 805,31 тенге за Гкал при наличии счетчиков и 37 207,97 тенге за Гкал без приборов учета.