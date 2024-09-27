Тариф на тепло изменится в Костанае

Так, для физических лиц стоимость отопления составит 5 427,08 тенге за Гкал. Для потребителей с общедомовыми приборами учета тепловой энергии тариф составит 5 245,98 тенге за Гкал. Без приборов учета стоимость будет 6 512 тенге за Гкал.