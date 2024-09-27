В Ростовской области c 1 октября заметно похолодает

В Ростове в субботу, 28 сентября днем будет +25, солнечно и без осадков, ветер с порывами до 13 м/c. В ночные часы +14.
В воскресенье, 29 сентября в Ростове также солнечно и до +26 градусов в дневные часы, однако ветер усилится и будет дуть с порывами до 16 м/c.
В Ростове 1 октября, во вторник +24, облачно с прояснениями, ночью +12. 2 октября, в среду возможен небольшой дождь и уже не выше +21. К концу недели похолодает еще больше — в воскресенье, 6 октября в Ростове днем +20, а в ночные часы +8.
Во второй декаде октября похолодание возрастет, после 10 октября в Ростове днем уже не выше +14 +16.
По северу Ростовской области в Верхнедонском и Шолоховском районах
По востоку Ростовской области в Ремонтненском районе 2 октября днем не выше +19 и дождь, 6 октября в ночные часы не выше +6.