В Ростовской области c 1 октября заметно похолодает

В Ростове 1 октября, во вторник +24, облачно с прояснениями, ночью +12. 2 октября, в среду возможен небольшой дождь и уже не выше +21. К концу недели похолодает еще больше — в воскресенье, 6 октября в Ростове днем +20, а в ночные часы +8.