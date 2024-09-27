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В Ростовской области c 1 октября заметно похолодает

В Ростовской области в последние выходные сентября синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Однако уже на следующей неделе в регион придет похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°

В Ростове в субботу, 28 сентября днем будет +25, солнечно и без осадков, ветер с порывами до 13 м/c. В ночные часы +14.

В воскресенье, 29 сентября в Ростове также солнечно и до +26 градусов в дневные часы, однако ветер усилится и будет дуть с порывами до 16 м/c.

В Ростове 1 октября, во вторник +24, облачно с прояснениями, ночью +12. 2 октября, в среду возможен небольшой дождь и уже не выше +21. К концу недели похолодает еще больше — в воскресенье, 6 октября в Ростове днем +20, а в ночные часы +8.

Во второй декаде октября похолодание возрастет, после 10 октября в Ростове днем уже не выше +14 +16.

По северу Ростовской области в Верхнедонском и Шолоховском районах 5—6 октября днем не выше +14, ночью около +7.

По востоку Ростовской области в Ремонтненском районе 2 октября днем не выше +19 и дождь, 6 октября в ночные часы не выше +6.