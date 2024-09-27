Велогонку La Strada в Петербурге отменили за два дня до старта

Гонку La Strada проводили в Петербурге несколько лет, но этот год не задался: сначала ее пришлось переносить, теперь — отменять. В конце июля, сообщая о переносе гонки с 11 августа на 29 сентября, организаторы писали, что главная причина была в отсутствии возможности перекрыть центр города на нужную дату и ближайшие дни.