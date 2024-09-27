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Велогонку La Strada в Петербурге отменили за два дня до старта

Гонку для велосипедистов-любителей La Strada, которую несколько лет проводили в Петербурге, отменили за два дня до старта. Организаторы и городские власти не смогли договориться о безопасности.

Велогонка должна была состояться 29 сентября. Маршрут заездов планировалось проложить по центру Петербурга, Васильевскому острову и Петроградской стороне. Однако 27 сентября в соцсетях La Strada появилось сообщение об отмене мероприятия.

«Друзья, мы вынуждены сообщить вам, что велогонка LaStrada в Санкт-Петербурге 29 сентября отменена в силу обстоятельств, которые не позволяют нам совместно с правительством Санкт-Петербурга обеспечить гарантированную безопасность всех участников и зрителей мероприятия», — говорится в сообщении. Организаторы добавили, что решение было принято «после продолжительных переговоров с представителями городских служб».

Участникам пообещали вернуть деньги, а также предложили все равно получить свои стартовые пакеты и медали, которые уже были готовы. На момент отмены уже начали застраивать фан-зону и стартовый городок, отметили организаторы.

Гонку La Strada проводили в Петербурге несколько лет, но этот год не задался: сначала ее пришлось переносить, теперь — отменять. В конце июля, сообщая о переносе гонки с 11 августа на 29 сентября, организаторы писали, что главная причина была в отсутствии возможности перекрыть центр города на нужную дату и ближайшие дни.

«К сожалению, сейчас у нас уже нет уверенности, что когда-либо мы снова сможем встретиться с вами в нашем любимом городе. Но мы никогда не перестанем работать над этим», — написали организаторы.