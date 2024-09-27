Велогонку La Strada в Петербурге отменили за два дня до старта

Велогонка должна была состояться 29 сентября. Маршрут заездов планировалось проложить по центру Петербурга, Васильевскому острову и Петроградской стороне. Однако 27 сентября в соцсетях La Strada появилось сообщение об отмене мероприятия.
«Друзья, мы вынуждены сообщить вам, что велогонка LaStrada в Санкт-Петербурге 29 сентября отменена в силу обстоятельств, которые не позволяют нам совместно с правительством Санкт-Петербурга обеспечить гарантированную безопасность всех участников и зрителей мероприятия», — говорится в сообщении. Организаторы добавили, что решение было принято «после продолжительных переговоров с представителями городских служб».
Гонку La Strada проводили в Петербурге несколько лет, но этот год не задался: сначала ее пришлось переносить, теперь — отменять. В конце июля, сообщая о переносе гонки с 11 августа на 29 сентября, организаторы писали, что главная причина была в отсутствии возможности перекрыть центр города на нужную дату и ближайшие дни.
«К сожалению, сейчас у нас уже нет уверенности, что когда-либо мы снова сможем встретиться с вами в нашем любимом городе. Но мы никогда не перестанем работать над этим», — написали организаторы.