В Самарской области 28 сентября ожидаются заморозки и сильный ветер

Кроме того, днем 28 сентября в Самарской области усиление южного ветра до 15−18 метров в секунду. В связи с таким прогнозом ГУ МЧС России по Самарской области призывает не прятаться от ветра за остановками и другими непрочными конструкциями, не парковать машины возле деревьев и слабо закрепленных конструкций. Чтобы не получить переохлаждение, жителям региона советуют при заморозках одеваться по погоде. Автолюбителям при таком прогнозе особенно важно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.