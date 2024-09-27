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В Самарской области 28 сентября ожидаются заморозки и сильный ветер

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Ночью 28 сентября в Самарской области прогнозируются заморозки на почве. По прогнозу Приволжского УГМС, местами по региону температура может опуститься до 0…+2 градусов.

— Объявлен желтый уровень погодной опасности, — отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, днем 28 сентября в Самарской области усиление южного ветра до 15−18 метров в секунду. В связи с таким прогнозом ГУ МЧС России по Самарской области призывает не прятаться от ветра за остановками и другими непрочными конструкциями, не парковать машины возле деревьев и слабо закрепленных конструкций. Чтобы не получить переохлаждение, жителям региона советуют при заморозках одеваться по погоде. Автолюбителям при таком прогнозе особенно важно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.