На Куршской косе открыли участковый пункт полиции

На Куршской косе в пос. Лесном появился свой участковый пункт полиции. Накануне его торжественно открыли, сообщает директор нацпарка Анатолий Калина, отмечая важность события и для туристов, и для местных жителей.
На косе полиция будет плотно сотрудничать с госинспекторами национального парка.
В открытии пункта принял участие замглавы администрации Зеленоградского округа Сергей Заболотный и врио начальника УМВД России по Калининградской области Александр Герасимов.
Участковый пункт полиции принимает по адресу: пос. Лесной, ул. Центральная, 26.