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На Куршской косе открыли участковый пункт полиции

Найти помощь теперь можно в Лесном.

Источник: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе в пос. Лесном появился свой участковый пункт полиции. Накануне его торжественно открыли, сообщает директор нацпарка Анатолий Калина, отмечая важность события и для туристов, и для местных жителей.

На косе полиция будет плотно сотрудничать с госинспекторами национального парка.

В открытии пункта принял участие замглавы администрации Зеленоградского округа Сергей Заболотный и врио начальника УМВД России по Калининградской области Александр Герасимов.

Участковый пункт полиции принимает по адресу: пос. Лесной, ул. Центральная, 26.