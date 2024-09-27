В комтрансе Петербурга предложили создать реестр курьеров

По информации сотрудника комитета, спрос на курьеров в 2024 году вырос почти в десять раз. Услугами доставки пользуется каждый пятый петербуржец. Чтобы урегулировать эту сферу, предлагается заключить соглашение между комтрансом и операторами услуг доставки.