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В комтрансе Петербурга предложили создать реестр курьеров

Реестр доставщиков предложили создать в Санкт-Петербурге, чтобы регулировать сферу доставок. Инициативу представил заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Источник: Коммерсантъ

По информации сотрудника комитета, спрос на курьеров в 2024 году вырос почти в десять раз. Услугами доставки пользуется каждый пятый петербуржец. Чтобы урегулировать эту сферу, предлагается заключить соглашение между комтрансом и операторами услуг доставки.

Документ может заключать создание реестра доставщиков с присвоением каждому курьеру и индивидуального номера, оснащение электросамокатов регистрационным номером. Ожидают, что курьеры будут сдавать экзамены на знание ПДД и проходить верификацию через Госуслуги или банковские приложения.

Ранее "Ъ-СПб писал, что кикшеринговым компаниям начали возвращать конфискованные в Петербурге электросамокаты.