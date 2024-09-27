«Донэнерго» из-за профилактики оборудования отключает электричество в Ростове

Отключения пройдут в большинстве районов города: в Октябрьском, Ворошиловском, Советском, Пролетарском и Кировском.
Остановка подачи электроэнергии связана с техническим обслуживанием оборудования.
Сегодня, 27 сентября, с 9 до 17 В Ростове пройдут массовые отключения электричества. Информация об этом опубликована на сайте «Донэнерго».
Отключения пройдут в большинстве районов города: в Октябрьском, Ворошиловском, Советском, Пролетарском и Кировском.
Остановка подачи электроэнергии связана с техническим обслуживанием оборудования.