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«Донэнерго» из-за профилактики оборудования отключает электричество в Ростове

Сегодня, 27 сентября, с 9 до 17 В Ростове пройдут массовые отключения электричества. Информация об этом опубликована на сайте «Донэнерго».

Отключения пройдут в большинстве районов города: в Октябрьском, Ворошиловском, Советском, Пролетарском и Кировском.

Остановка подачи электроэнергии связана с техническим обслуживанием оборудования.

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