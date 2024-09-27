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В Самаре «дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября

Самарцев предупредили о завершении работы рейсов к садово-дачным массивам.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре с наступлением прохлады многие дачники перестают посещать свои владения. В региональной столице завершают «дачные» перевозки, об этом сообщили в городской администрации.

— В соответствии с утвержденным расписанием традиционно с 1 октября перевозки по этим направлениям выполняются только по субботам и воскресеньям, по пятницам они не осуществляются. «Дачные» маршруты завершат свою работу 27 октября, — отметили в мэрии.

Местным жителям стоит обратить внимание и распланировать свои поездки заранее. Напомним, в региональной столице ожидаются температурные качели и заморозки.