В ночь с 27 на 28 сентября 1994 года в Балтийском море произошло крупнейшее в истории Европы кораблекрушение в мирное время. На полпути из Таллина в Стокгольм в открытом море затонул паром «Эстония». Спастись удалось лишь 137 людям из почти 1000 находившихся на борту. Это единственное судно, останки которого охраняет закон о покое мертвецов, запрещающий любые исследования в районе крушения. Как гибель «Эстонии» обросла теориями заговора и при чем тут советское ядерное оружие — в материале «Газеты.Ru».