Делегация экологов из Китая прибыла в Хабаровский край

Кроме того, у китайской делегации была возможность присоединиться к рейду госинспекторов для выявления нарушителей с помощью квадрокоптера с тепловизором высокой степени разрешения, позволяющем проводить наблюдения за ситуацией на особо охраняемых природных территориях даже в ночное время и на дальние расстояния.