Делегация экологов из Китая прибыла в Хабаровский край

На этой неделе делегация китайских экологов работала в Хабаровском крае. Возглавили ее секретарь партийной группы и директор национального природного резервата «Саньцзян» Юй Сяодун и ботаник Северовосточного института по географии и агроэкологии академии Китая Лю Бо, сообщает ИА AmurMedia со сслыкой на пресс-службу правительства края.
В течении трех дней специалисты дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье», объединяющего заповедники, национальные парки и заказники федерального значения на территории Хабаровского края, вместе с китайскими коллегами работали в Анюйском национальном парке. Они обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия в сфере охраны природных ресурсов, приняли участие в научно-практической конференции.
Кроме того, у китайской делегации была возможность присоединиться к рейду госинспекторов для выявления нарушителей с помощью квадрокоптера с тепловизором высокой степени разрешения, позволяющем проводить наблюдения за ситуацией на особо охраняемых природных территориях даже в ночное время и на дальние расстояния.
Также делегация посетила торжественное открытие выставки «Под заповедным крылом». Где представлены более 30 работ российских и китайских фотографов, запечатлевших птиц трансграничной территории, включая редкие и исчезающие виды. Выставка открыта в Детском эколого-биологическом центре на переулке Ремесленный, д. 3 до 31 октября.
— Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в мае 2024 года обратил внимание на необходимость развития сотрудничества наших стран в сфере экологии, включая сохранение биологического разнообразия. Сложившееся на протяжении 20 лет тесное взаимодействие между хабаровскими экологами и их китайскими коллегами служит наглядным примером успешной совместной работы по улучшению качества окружающей среды в приграничных регионах России и Китая, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Он добавил, что российско-китайское сотрудничество экологов осуществляется в рамках Меморандума о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между ФГБУ «Заповедное Приамурье» и Управлением национального природного резервата «Саньцзян» провинции Хейлунцзян КНР.
Напомним, в Хабаровском крае площадь особо охраняемых природных территорий составляет более 8,9 млн га, в том числе 13 территорий федерального значения, 101 — краевого значения и 47 — местного значения. Кроме того, с 2020 года на территории региона установлены охранные зоны для 30 памятников природы и природных парков. В настоящее время министерством природных ресурсов края ведется работа по созданию охранных зон 21 памятника природы краевого значения.