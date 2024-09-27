Отец погибших под Красноярском детей рассказал, как обрабатывал дом дихлофосом

Глава семьи, в которой смертельно отравились четыре ребенка, признался, что дом плохо проветрили после обработки дихлофосом. Об этом мужчина сам рассказал следователям на допросе, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
По словам отца погибших детей, после обработки жилья была открыта лишь форточка.
«Он сказал, что все якобы вышли на улицу, он побрызгал дома. Два часа они находились на улице, а потом зашли. Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал», — пишет агентство со ссылкой на Следственный комитет.
Семья из шести человек в селе Красная Сопка Красноярского края отравилась 20 сентября: после ужина им стало плохо, все они попали в больницу, и в течение двух суток четверо детей (6, 11, 12 и 13 лет) скончались. Отец и мать с пятой беременностью выжили.
Предполагалось, что семья могла отравиться купленными пельменями или курицей, однако эта версия отпала после проверки продуктов. Теперь осталась лишь одна — отравление аэрозольным препаратом от насекомых (дихлофосом), которым обрабатывали квартиру семьи накануне отравления.
Эксперты уже обнаружили в организмах детей компоненты неустановленного инсектицидного средства. Следы этого же вещества были найдены и на шерсти котенка, который жил вместе с семьей и также погиб. Сейчас ожидается заключение экспертиз по исследованию органов животного.