Какой будет погода на День города в Краснодаре

В воскресенье будет на градус меньше и малооблачно, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Выходные в Краснодарском крае будут с переменной облачностью и без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с, днем и вечером местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16°, днем 24−29°.
На Азовском побережье 21−26°, в горах днем 17−22°.
На Черноморском побережье переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха днем 25−30°.