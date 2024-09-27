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Какой будет погода на День города в Краснодаре

В День 231-летия в Краснодаре синоптики прогнозируют ясную погоду, температура воздуха в краевой столице днем прогреется до 28 градусов тепла.

Сейчас в Олбани: +16° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +14°

В воскресенье будет на градус меньше и малооблачно, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выходные в Краснодарском крае будут с переменной облачностью и без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с, днем и вечером местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16°, днем 24−29°.

На Азовском побережье 21−26°, в горах днем 17−22°.

На Черноморском побережье переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха днем 25−30°.