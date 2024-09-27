Оплачивать штрафы в банках можно будет без комиссии

С ноября в России появится «нулевая» комиссия по платежам в пользу государства, заявил Центробанк.
Речь идет о налоговых обязательствах и штрафах. Родители смогут оплачивать без комиссии детский сад, кружки, спортивные секции
Сумма лимита для бесплатных переводов с электронного кошелька увеличится до 100 000 рублей в месяц. Сейчас такой лимит установлен лишь при совершении подобных денежных операций от одного лица другому по системе СБП.
Если гражданин переводит деньги с одного своего счета на другой, то комиссию начнут взимать, если в течение месяца он перенаправит более 30 млн рублей. Сбор будет равен 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей за один перевод, пишет эксперт в телеграм-канале «Юридические тонкости» (18+), ссылаясь на Банк России.