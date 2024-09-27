Оплачивать штрафы в банках можно будет без комиссии

Если гражданин переводит деньги с одного своего счета на другой, то комиссию начнут взимать, если в течение месяца он перенаправит более 30 млн рублей. Сбор будет равен 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей за один перевод, пишет эксперт в телеграм-канале «Юридические тонкости» (18+), ссылаясь на Банк России.