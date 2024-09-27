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Международный турнир памяти Дениса Тена пройдет в Астане

АСТАНА, 27 сен — Sputnik. V Международный турнир по фигурному катанию «Denis Ten Memorial Challenge 2024» пройдет в Астане.

Источник: Пресс-служба ОФ "Фонд Дениса Тен"

В турнире памяти Дениса Тена примут участие более120 спортсменов из 31 страны, среди них: Диас Жиренбаев (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия), Анастасия Губанова ⁠(Грузия), Алекса Ракич (Канада), Йе Куан и Ханна Лим (Южная Корея) и многие другие.

Соревнования будут проводиться в двух категориях — взрослой и юниорской, в одиночном катании и танцах на льду.

В числе приглашенных гостей президенты федераций по фигурному катанию из Германии, Грузии и Канады.

Организатор мероприятия — общественный фонд «Фонд Дениса Тена», при поддержке Минтуризма и спорта Казахстана, акимата Астаны и фонда поддержки спорта Sportqory.

Расписание соревнований будет опубликовано на официальной странице фонда.

Пройдет турнир в «Барыс-Арена»:

3 и 4 октября — с 11.00 до 20.00 ч. по времени Астаны.

5 октября — в 19.30 ч. состоится церемония награждения и гала-шоу.

Вход для зрителей свободный, отметили организаторы турнира.