Международный турнир памяти Дениса Тена пройдет в Астане

В турнире памяти Дениса Тена примут участие более120 спортсменов из 31 страны, среди них: Диас Жиренбаев (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия), Анастасия Губанова (Грузия), Алекса Ракич (Канада), Йе Куан и Ханна Лим (Южная Корея) и многие другие.
Соревнования будут проводиться в двух категориях — взрослой и юниорской, в одиночном катании и танцах на льду.
В числе приглашенных гостей президенты федераций по фигурному катанию из Германии, Грузии и Канады.
Организатор мероприятия — общественный фонд «Фонд Дениса Тена», при поддержке Минтуризма и спорта Казахстана, акимата Астаны и фонда поддержки спорта Sportqory.
Расписание соревнований будет опубликовано на официальной странице фонда.
Пройдет турнир в «Барыс-Арена»:
3 и 4 октября — с 11.00 до 20.00 ч. по времени Астаны.
5 октября — в 19.30 ч. состоится церемония награждения и гала-шоу.
Вход для зрителей свободный, отметили организаторы турнира.